سامسونغ تطرح تلفزيون "الإطار" لعرض الأعمال الفنية

المصدر: يونهاب

طرحت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الأحد ، النسخة الجديدة من تلفزيون "الإطار" الممتاز، الذي يأتي بتصميم أنيق يشبه الإطار لعرض العمل الفني أو الصور، عند عدم استخدامها.

وقالت سامسونغ للإلكترونيات، إن تلفزيون الإطار ليس مجرد تلفزيون، ولكنه منتج يعيد تعريف دور التلفزيون بكونه يعمل أيضا كمنصة للأعمال الفنية، زاعمة أن المنتج من شأنه أن يسهم في مساعدة المستخدمين للاستمتاع بالفن بصورة أفضل في الحياة اليومية.

ولعكس هذه الجهود، قالت سامسونغ إنها أنشأت علاقات مع أرشيف نيويورك تايمز ومتحف فكتوريا والبرت و يلو كورنر لتقديم محتوى أكثر تنوعا للمستخدمين من خلال الإطار.

وتأتي النسخة الأحدث من الإطار متقدمة خطوة أكثر من حيث الأسلوب الفني مع تحديثات تنطوي على الأعمال الفنية المتغيرة المعروضة على دورات محددة مسبقا أو صور موصى بها اعتمادا على الموسم أو الموضوع.

ويدعم تلفزيون الإطار أيضا المدى الدينمايكي العالي معيار (HDR) 10 ويقدم للمستخدمين ميزات ملائمة أخرى من خلال نظام التعرف الصوتي بيكس بي.

يذكر أن تكنلوجيا HDR تسمح للشاشات بايراد صور واضحة من خلال ضبط السطوع اعتمادا على درجات اللون .

كما أن تكنلوجيا HRD10 هي أحدث معيار مقترح من قبل سامسونغ للالكترونيات.

كما يجمع نظام الكابلات السحرية بين خطوط التوصيل المختلفة التي تستخدمها أجهزة التلفزيون في جهاز واحد، مما يمنح المستخدمين المزيد من المساحة من حيث التركيب.

وبالإضافة إلى ألوان الجوز والبيج والأبيض الموجودة، تأتي النسخة الجديدة من الإطار أيضاً باللون الأسود. وسيتم طرح النسخة الجديدة من تلفزيون الإطار، التي بيعت في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، في سوق كوريا الجنوبية في منتصف أغسطس.