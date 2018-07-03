بالفيديو.. مايكروسوفت تطلق حاسوباً يُحمل في الجيب

المصدر: البيان الالكتروني

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق حاسوب شخصي صغير بحجم الهاتف المحمول تقريباً.

وتفيد تسريبات نقلتها مصادر مقربة من مايكروسوفت بأن الجهاز الجديد الذي سيطرح تحت اسم "Andromeda"، سيتميز بهيكل قابل للطي من المنتصف، مزود بشاشتين يمكن استخدامهما معا ليصبح الجهاز شبيها بالحاسب اللوحي، ويمكن تحويل إحديهما إلى لوحة مفاتيح تعمل باللمس، ليتحول الجهاز إلى حاسب شخصي صغير الحجم.

كما أشارت "روسيا اليوم" إلى أن الجهاز الجديد سيعمل بنظام "Windows 10" المتكامل الموجود على الحواسب الشخصية.