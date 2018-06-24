70 سنة على اختراع أول حاسوب رقمي

المصدر: البيان الالكتروني

صادف الخميس الماضي 21 يونيو ذكرى اختراع أول حاسوب رقمي عرفه البشر في مدينة مانشستر البريطانية العام 1948، حسب رأي العديد من خبراء التكنولوجيا والمؤرخين.

وأقلعت أول آلة رقمية بحجم غرفة نوم كبيرة في مختبر داخل جامعة مانشستر، في تمام الساعة 11 صباحا، بتاريخ 21 يونيو العام 1948. كما أطلق العلماء عليها اسم The Baby"، وكانت تنهي كل مهمة جديدة في 52 دقيقة، تجري خلالها أكثر من 3.5 مليون عملية حسابية.

وأطلق اختراع الحاسوب الإنجليزي ثورة رقمية جديدة تطورت فيها الحواسيب عبر عشرات السنين، من جهاز بحجم غرفة النوم إلى هاتف محمول بحجم كفة اليد.

وشارك جوردون توماس (90 عاما)، بعمر 19 في الاختراع الثوري في مانشستر مع مجموعة من الخبراء الصغار، حيث قال لـ BBC: "تلخصت مهمتي في بناء وتصميم الهيكل الفيزيائي المعدني الذي يحتضن الحاسوب في جوفه.. بدأنا العمل جماعيا على المشروع خلال الحرب العالمية الثانية وكانت مغامرة حقيقية لنا جميعا"، حسب "روسيا اليوم".

ويعتقد منذ ذلك الحين أن آلة مانشستر هي أول حاسوب رقمي صغير الحجم، نسبيا، بالمقارنة مع سابقاه من الآلات العملاقة التي كانت تقارب حجم الأبنية. كما أن "The Baby" مهد الطريق لظهور الحواسيب التجارية التي تغزو وتملأ الأسواق العالمية حتى يومنا هذا.