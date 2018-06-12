روبوتات ذكية للتنظيف

أعلنت "سرفيو" الشركة المتخصصة بإدارة المرافق عن طرح روبوتات التنظيف ذاتية الحركة من شركة الروبوتات الكندية "أفيدبوتس"، مشيرةً الى استكمال الاختبارات المكثفة للأجهزة مع إجراء التطبيق النهائي في "دبي موتور سيتي".

ومع تسارع خطى الحياة العصرية والتوسع التدرجي لمساحات السكن تشير التوقعات إلى أن تطبيق حلول الأتمتة الرئيسية في عمليات الخدمات الخفيفة لإدارة المرافق سيلعب دوراً مباشراً في تخفيض مهمات التنظيف الملقاة على عاتق القوى العاملة؛ مما يوفر مزيداً من المواءمة الاستراتيجية بين القوى العاملة والمهارات في مختلف مواقع المشروع.

ويحمل روبوت التنظيف اسم "نيو"، وهو أحد تقنيات "أفيدبوتس" الجديدة في السوق. ويتم توريد "أفيدبوتس نيو" عبر شركة "اليوسف روبوتيكس"، الموزع الحصري لمنتجات شركة "أفيدبوتس" في الإمارات العربية المتحدة؛ وهو عبارة عن روبوت مبسط لتنظيف أرضيات المباني، وتم تزويده بأحدث تقنيات الاستشعار، التي تعتمد على استخدام أشعة الليزر والكاميرات ثلاثية الأبعاد، مع نظام توجيه معزز بإمكانات الذكاء الاصطناعي مصمم لسهولة الاستخدام، وإنجاز عمليات آمنة، فضلاً عن متانته وقدرته على تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة.

ويعتبر "أفيدبوتس نيو" الحل الأمثل لتنظيف المساحات المفتوحة الكبيرة، وهي مهمات يتولاها في العادة عاملو نظافة من البشر باستخدام معدات يدوية. ويسهم نشر جهاز التنظيف الآلي في خفض متطلبات القوى العاملة، ويتيح لموظفي التنظيف قدرة أكبر للتركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة والمتطلبات الهامشية الأعلى.