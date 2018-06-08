بالفيديو.. "Atom" أصغر هاتف ذكي في العالم

استعرضت شركة "Unihertz" هاتفها الجديد الذي يعتبر أصغر هاتف ذكي في العالم، مزود بنظام تشغيل "Android 8.1" ومخصص لعشاق المغامرات والطبيعة.

ويتميز هاتف "Atom" حسب "روسيا اليوم" بهيكل صغير أبعاده (91.4х43.18х12.7) ملم، مقاوم للماء والغبار والصدمات ويمكن مستخدمه من استعماله حتى تحت الماء.

وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أن الهاتف أتى بميزات تنافس أحدث الأجهزة الموجودة في الأسواق، كنظام تشغيل "Android 8.1" ومعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وبطارية بسعة 2000 ميللي أمبير.

كما زود "Atom" بشاشة بحجم 2.45 بوصة، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، بالإضافة إلى منفذ "USB Type-C" وميزة الاتصال اللاسلكي دون بطاقة اتصال.