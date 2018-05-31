مميزات نظام آي أو إس 11.4 الجديد من أبل

أطلقت شركة أبل نظام التشغيل آي أو إس 11.4 الجديد لأجهزة آيفون وآي باد وآي بود.

وأوضحت الشركة الأميركية أن نظام التشغيل الجديد يوفر للمستخدم إمكانية مزامنة الرسائل عبر الذاكرة السحابية "آي كلاود" أيضا، كما أنه يتيح إمكانية تشغيل الملفات الصوتية متعددة الغرف (Multiroom) عبر معيار النقل AirPlay 2 الجديد.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام التشغيل آي أو إس 11.4 الجديد تحسينات تتعلق بالأمان والاستقرار، غير أن الشركة الأميركية لم تكشف عن أية بيانات تفصيلية بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن حجم نظام التشغيل آي أو إس 11.4 الجديد يبلغ نحو 340 ميغابايت.