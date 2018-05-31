طراز جديد من سامسونغ يحل مشكلة "غالاكسي نوت 8"

كشفت تسريبات أن هاتف سامسونغ الجديد "غالاكسي نوت 9" الذي سيطرح في وقت لاحق من العام الجاري، قد يحل مشكلة كبيرة في "غالاكسي نوت 8"، بفضل تحسينات أضيفت للطراز.

وحسب التسريبات التي نشرتها مواقع مهتمة بأخبار التكنولوجيا، فإن الهاتف الجديد المزود بقلم يتميز بماسح أكثر اتساعا من النسخة السابقة منه، مما يعني تحسين نظام التعرف على صاحب الهاتف، وأيضا حماية أكبر ضد الاختراق. وفقاً لسكاي نيوز.

وبزيادة اتساع ماسح العين، فإن "سامسونغ" تسعى لإصدار هاتف أكثر دقة وسرعة في التعرف على الوجوه، لتلافي المشاكل التي واجهها مستخدمو "غالاكسي نوت 8".

وبخلاف هاتف "آيفون" المزود بخاصية التعرف على الوجه في أي حالة، حتى مع ارتداء نظارة أو غطاء رأس، فإن "غالاكسي نوت 8" كان يفشل أحيانا في التعرف على صاحبه في حال ارتدى نظارة.

لكن يعتقد أن "غالاكسي نوت 9" سيتعرف أيضا على بعض ملامح الوجه، مما يسهل مهمته في التعرف على صاحبه حتى وإن كان يرتدي شيئا على وجهه.