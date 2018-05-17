قريبا..التحكم بالمنازل بجدران ذكية

سيصبح للجدران أعين قريباً، وسيتمكن البشر من السيطرة على منازلهم الذكية بالقرع على الجدران، مع تطوير باحثين في "جامعة كارنيغي ميلون" الأميركية ومختبرات "ديزني ريسورش" طريقة لتحويل جدران المنازل إلى جدران ذكية، بكلفة تصل إلى 20 دولار عن كل متر، وفقاً لموقع "إن بي سي نيوز".

فقد اكتشف الباحثون أن بإمكانهم إيجاد قطب كهربائي وتحويل جدار عادي إلى لوحة لمس حساسة للحركة و"مجس استشعار إلكترومغناطيسي لرصد وتتبع الأجهزة الكهربائية"، باستخدام طلاء موصل للكهرباء، ولوح من مجسات استشعار خاصة.

النظام يمكنه مراقبة النشاط في غرف المنزل، وتعديل الأنوار بشكل آلي عند تشغيل التلفزيون أو إقفاله، أو إرسال تحذير عندما يجري إيقاف تشغيل الجهاز.

الجدار اسمه "وول ++"، يمكنه أيضاً تتبع الناس الذي يرتدون أجهزة إلكترونية معنية تنبعث منها إشارات الكترومغناطيسية.

هذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها الباحثون في "كارنيغي ميلون" طريقة لتحويل سطح تناظري إلى لوحة لمس، العام الماضي، أعلن الباحثون في الجامعة عن نظام يدعى "إلكتريك" يتيح رش طلاء موصول للكهرباء على أسطح ملساء لتمكين عملية التحكم باللمس.

"وول++" لم يجر تفعيله بالشكل الأمثل لناحية استهلاك الطاقة بعد، ويعتقد أنه لا بد أن تكون هناك طريقة أسهل لتركيب الجدار، لكن الوظائف العامة للجدار تبدو سليمة.

فلنستعد لمرحلة يتوقف فيها الصراخ لـ "إلكسا"، ويبدأ صفع الجدران.