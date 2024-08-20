خدمة جديدة تُغلق شاشات هواتف أندرويد تلقائياً عند السرقة

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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بدأ بعض مستخدمي هواتف أندرويد استقبال خدمة Theft Detection Lock، التي ترصد سرقة أي هاتف ذكي، ومن ثم تغلق الميزة قفل الشاشة تلقائياً.

وحسب شركة جوجل، فإن الميزة الجديدة تجمع وتحلل كماً كبيراً من البيانات التي تجمعها مستشعرات الهاتف، مثل مستشعرات التسارع Accelerometer، والبوصلة الاتجاهية Gyroscope، لرصد تعرض هاتف المستخدم للجذب من بين يديه عبر لص، والذي يحاول الفرار بسرعة كبيرة، سواء عبر الجري، أو من خلال ركوبه سريعاً لدراجة نارية، أو سيارة للفرار.

وبمجرد أن يرصد هاتف المستخدم تعرضه للسرقة، فإن نظام تشغيله أندرويد يقوم تلقائياً بتفعيل قفل الشاشة، مما يؤمّن بيانات وتطبيقات المستخدم، ولا يسمح للص بالوصول إليها.

وبدأت الميزة الجديدة بالوصول لهواتف أندرويد في البرازيل، وستصل تباعاً إلى عموم مستخدمي الهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد، بداية من إصدار 10 حول العالم خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن الخدمة الجديدة هي واحدة من حزمة مزايا قدمتها جوجل لمستخدمي «أندرويد» في مؤتمرها للمطورين IO 2024، ووعدت بأن تبدأ بالوصول لعموم المستخدمين بنهاية العام الجاري، إلا أن بعضها سيكون حصرياً لمستخدمي إصدار أندرويد 15 الأحدث.