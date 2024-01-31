هاتف Magic V2 القابل للطي من HONOR يُعيد رسم مستقبل هواتف الأعمال

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تقدم بكل ثقة في عالم الأعمال مع HONOR Magic V2، هاتفك المثالي من حيث السرعة والكفاءة، ولمَ لا؟! فهو أنحف وأخف هاتف قابل للطي، بسمك 9.9 مم عند طيه ووزن 231 جرامًا، في تصميم أنيق وهيكل متين.

بفضل التصميم الأنيق الجذاب والبنية القوية والأداء فائق السرعة، سيعمل هذا الجهاز على الارتقاء بتجربة عملك. من خلال HONOR Magic V2، يمكِّنك من تفقد رسائل البريد الإلكتروني وصنع العروض التقديمية والمشاركة في مكالمات الفيديو، وكل ذلك على شاشة واحدة كبيرة وبكل سهولة بفضل مجموعة من المواصفات الرائدة على مستوى التصميم، شاشة العرض، البطارية والمزايا الذكية والتي صُممت لمضاعفة إنتاجيتك.

تصميم أنيق وأداء قوي:

متع عينيك بجمال تصميم هاتف HONOR Magic V2 في اللونين الأسود والأرجواني، والذي يأتي بوزن 231 جرامًا فقط شاملًا البطارية وبسُمك فائق النحافة يبلغ 9.9 مم عند طيه مما يجعله هاتفَ رجال الأعمال بامتياز. تجمع المفصلة الفائقة الخفة المصنوعة من التيتانيوم بين متانة الصنع وسلاسة الطي والفرد كاشفةً عن شاشة OLED قابلة للطي مقاس 7.92 بوصة. وتوفر هذه الشاشة مساحة واسعة للإنتاجية، وتُطوى بكل أناقة حتى يتسع الهاتف في الجيب.

متانة منقطعة النظير، في أي وقت وأي زمان:

الأناقة ليست مطلب رجال الأعمال الوحيد؛ فهم بحاجة إلى الموثوقية قبلها. ولقد استطاع هاتف HONOR Magic V2 أن يتجاوز توقعاتهم باشتماله على مفصلة فائقة الخفة من التيتانيوم وشاشة من زجاج النانوكريستال 2.0. تخيل نفسك وأنت تجري لحضور اجتماع مهم، حاملًا حقيبتك وهاتفك وكوب قهوة ساخن. وفجأة، تتعثر في حافة الرصيف ويسقط هاتفك! يتسلل الخوف إلى قلبك وتمر صور الشاشات المكسورة في عقلك. ولكن يمكن لبالك أن يطمئن مع HONOR Magic V2، وذلك لأنه يتحمل هذه المواقف وأكثر، فشاشته توفر مقاومة للسقوط أعلى بعشرة أضعاف مقارنةً بالشاشات التقليدية، وتم اختبار مفصلته وأثبتت أنها تتحمل حتى 400,000 طيّة بأداء مثالي. ولا داعي كذلك للقلق بعد الآن بشأن أخطاء المحاذاة أو التجعد في الشاشة لأن آلية المفصلة تحافظ على الشاشة بحالتها الأصلية طوال عمرها التشغيلي مما يبرز التزام الجهاز بالمتانة.

أداء قوي لإنتاجية وفيرة:

الوقت هو رأس مالك الحقيقي، وتدرك HONOR هذا جيدًا فزودت هاتفها Magic V2 بهيكل قوي وتصميم مبهر يجعله سيد المهام المتعددة. فإن كانت كثرة الأجهزة ترهقك، لن تجد أفضل من HONOR Magic V2. فتارة يكون هاتفًا تقليديًا بسيطًا لإجراء المكالمات القصيرة والرسائل. ويتحول تارة أخرى إلى جهاز لوحي كبير مناسب للعروض التقديمية والعمليات الفكرية والترفيه. ويمكنك أيضًا طيه إلى وضع شبيه بالكمبيوتر المحمول للعروض التقديمية والكتابة بشكل مريح. وبهذا يتكيف مع جميع احتياجاتك، ويتغلب على الحواجز التقليدية ويسمح لك بالعمل في أي مكان واللعب في أي وقت. يفعل الجهاز كل هذا وأكثر بفضل ما وضعته HONOR فيه من عتاد قوي مثل معالج Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث والأسرع من Qualcomm وذاكرة RAM هائلة بسعة 16 جيجابايت حتى تضمن تشغيلًا سلسًا للتطبيقات المتطلبة وتنفيذًا سريعًا للمهام المتعددة؛ كما زودته ببطارية سيليكون-كربون مزدوجة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مجهزة بتكنولوجيا الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط حتى تضمن ألا يتفاجأ المستخدم أبدًا بنفاد البطارية. لقد تمكن هاتف HONOR Magic V2 من نسف الحدود التقليدية، متحولًا بسلاسة بين هاتف تقليدي وهاتف قابل للطي وجهاز لوحي - وكل ذلك في جهاز واحد قوي.



شاشة بقدرات لا توصَف:

يحتاج رجال الأعمال إلى شاشة تفي بمتطلباتهم، ولن يجدوا أفضل من HONOR Magic V2 في هذا الباب. فالجهاز مزود بشاشتين، إحداهما داخلية قابلة للطي بحجم 7.92 بوصة من نوع OLED بدقة عرض 2344 × 2156 بكسل وكثافة بكسلات 402 نقطة في البوصة مع نسبة استحواذ تبلغ 90.4٪، وهي مثالية لتوفير تجربة مشاهدة وعمل رائعة؛ والأخرى خارجية بحجم 6.43 بوصة بنسبة استحواذ أعلى تبلغ 91.2٪ توفر تجربة هاتف تقليدي يمكن الوثوق بها. وتتميز كلتا الشاشتين بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز مع تقنية LTPO، مما يضمن انتقالات سلسة واستجابة سريعة.

تصوير سينمائي يستحقه المبدعون:

غالبًا ما يصادف رجال الأعمال لحظات يحتاجون إلى تصويرها، ولهذا زودت HONOR الهاتف بنظام الكاميرا Falcon المجهز بتقنية HONOR AI Motion Sensing Capture (استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي)، وهو نظام كاميرا ثلاثي يتألف من كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.0) وكاميرا عريضة (أساسية) بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 1.9) وكاميرا تليفوتو بدقة 20 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.4) مع خاصية التثبيت البصري. ويمكِّن نظام الكاميرات المتطور هذا المستخدمَ من تسجيل مقاطع فيديو احترافية بدقة تصل إلى 4K (3840 × 2160) والتقاط صور بدقة تصل إلى 6144×8192 بكسل. الهاتف مزود أيضًا بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل تمكِّن المستخدم من التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بجودة فائقة لضمان بقائهم على تواصل بصري خلال مهامهم العملية.



خصوصية تليق برجال الأعمال:

للخصوصية أهمية بالغة في عالم الأعمال، لذا زودت HONOR هاتفها Magic V2 بوظيفة Parallel Space (المساحة الموازية)، والتي تمكن رجال الأعمال من إنشاء حسابات شخصية مستقلة يوفر كل منها مساحة تخزين فردية وآمنة للوثائق والصور ومقاطع الفيديو السرية حتى يكون الهاتف مثاليًا للاستخدام في الحياة العملية والشخصية على حدٍ سواء. وبهذا، يصون هاتف HONOR Magic V2 سرية الحياة الخاصة بعيدًا عن أعين المتلصصين.



راحة إضافية للعينين:

غالبًا ما يقضي رجال الأعمال ساعات طويلة على أجهزتهم، لذا يعطي هاتف HONOR Magic V2 أولوية فائقة لصحتهم وسلامتهم. فبفضل ما يشتمل عليه الهاتف من ميزات مثل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز وشهادات راحة العينين من TÜV Rheinland، يمكن للمستخدم الاستمتاع بالاستخدام المطول دون الشعور بأي إجهاد للعينين. وفوق كل هذه التقنيات المثيرة للإعجاب، يقدم الجهاز تجربة مستخدم مريحة وعملية مما يجعله الرفيق المثالي في كل المهام اليومية. كما يأتي مزودًا بمجموعة من الميزات الذكية لتعزيز الإنتاجية وتعدد المهام بما في ذلك الشاشة المقسمة.

اتصال سلس وآمن:

الاتصال السلس والآمن بندٌ بالغ الأهمية في بيئة الأعمال، ويضمن هاتف HONOR Magic V2 حصولك عليه بشريحة Bluetooth 5.3 ومنفذ USB Type-C وشريحة Wi-Fi ذات قدرات متقدمة. ويضمن نظام التشغيل MagicOS 7.2 (المبني على Android 13) تجربة مستخدم سلسة وآمنة مصممة خصيصًا لمختلف سيناريوهات الأعمال. وتعزز ميزة AI Privacy Call 2.0 والسماعات الاستريو الثنائية المتماثلة المعتمدة من IMAX Enhanced ونظام الأمان المزدوج HTEE + QTEE مع رقاقة أمان منفصلة تعزز جاذبية الجهاز في مجال الأعمال.

في الختام، HONOR Magic V2 هو هاتف أعمال بامتياز لأنه يجمع بين الأناقة والمتانة وقوة الأداء وميزات الخصوصية المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات بيئة الأعمال. وبينما يرسم رجال الأعمال ملامح المستقبل، سيجدون في HONOR Magic V2 رفيقًا مخلصًا وذكيًا وداعمًا فيما يخطون بنا أعتاب عصر جديد من الازدهار والرخاء.

إنّ HONOR Magic V2 ليس مجرد جهاز، بل مزيج سلس من التقنيات المتطورة والتجارب السلسة التي تعزز التفاعلات اليومية في بيئة الأعمال السريعة الخطى.

الألوان والأسعار والتوفر:

سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني ، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي. بداية من 2 فبراير، سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 للطلب المسبق في الإمارات بسعر رائع وهدايا مجانية.