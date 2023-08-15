متجر AppGallery HUAWEIوالتطبيقات المصرفية الرائدة في الإمارات: شراكة استراتيجية تعيد تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية

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تعيد تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية

تواصل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) تحقيق نجاح ملفت من خلال تأسيس شراكات استراتيجية مع تطبيقات مصرفية بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد الإمارات العربية المتحدة. تُمثّل هذه الشراكات تطوراً مهماً في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، كما أنها توفر عدداً من المنافع القيّمة لكل من مستخدمي هواوي والتطبيقات المصرفية ذاتها.

تزخر دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة من البنوك الرائدة التي تتوفر تطبيقاتها على متجر HUAWEI AppGallery، ولكل واحد منها نقاط قوة وركائز محورية فريدة:

بنك أبوظبي التجاري : وهو بنك قائم على التقنية الرقمية ويركز على تسخير قوة الابتكار. ويُعدّ بنك أبوظبي التجاري أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق تطبيقاً مصرفية على الهاتف المحمول، ويواصل الاستثمار في التقنيات الجديدة لتحسين تجربة عملائه.

: وهو بنك قائم على التقنية الرقمية ويركز على تسخير قوة الابتكار. ويُعدّ بنك أبوظبي التجاري أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يطلق تطبيقاً مصرفية على الهاتف المحمول، ويواصل الاستثمار في التقنيات الجديدة لتحسين تجربة عملائه. بنك الإمارات دبي الوطني : وهو بنك عريق له تاريخ حافل ومثبت في مجال تقديم خدمة عملاء متميزة. كما أن لدى بنك الإمارات دبي الوطني شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية.

: وهو بنك عريق له تاريخ حافل ومثبت في مجال تقديم خدمة عملاء متميزة. كما أن لدى بنك الإمارات دبي الوطني شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية. بنك أبوظبي الأول : وهو بنك إسلامي رائد يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية. يلتزم بنك أبوظبي الأول بتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه.

: وهو بنك إسلامي رائد يقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية. يلتزم بنك أبوظبي الأول بتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه. بنك المشرق : وهو بنك يركز على خدمة وتلبية متطلبات العملاء بالمرتبة الأولى، ويزخر بسجل حافل من الابتكار. لايزال المشرق في طليعة نظرائه من حيث تقديم المنتجات والخدمات المالية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو معروف بخدمة العملاء المتميزة.

: وهو بنك يركز على خدمة وتلبية متطلبات العملاء بالمرتبة الأولى، ويزخر بسجل حافل من الابتكار. لايزال المشرق في طليعة نظرائه من حيث تقديم المنتجات والخدمات المالية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو معروف بخدمة العملاء المتميزة. مصرف أبوظبي الإسلامي : وهو مصرف إسلامي رائد يركز على تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بتزويد عملائه بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية التي تتماشى مع المبادئ الإسلامية.

: وهو مصرف إسلامي رائد يركز على تقديم الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بتزويد عملائه بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية التي تتماشى مع المبادئ الإسلامية. بنك ستاندرد تشارترد الإمارات العربية المتحدة: وهو بنك دولي رائد ويتمتع بحضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم بنك ستاندرد تشارترد الإمارات العربية المتحدة إلى عملائه مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية للأفراد.

والتطبيقات المذكورة أعلاه ليست سوى عدد قليل من التطبيقات المصرفية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أبرمت شراكة مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS). وتُعد هذه الشراكات دليلاً راسخاً على الانتشار والإقبال المتزايد على أجهزة هواوي في المنطقة، فضلاً عن التزام خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بتقديم حلول مبتكرة لمستخدميها.

بالنسبة لمستخدمي هواوي، توفر الشراكات مع التطبيقات المصرفية الرائدة عدداً من المزايا القيّمة. أولاً، أنها تتيح لهم إمكانية الوصول إلى نطاق أوسع من الخدمات المالية. ومن خلال التطبيقات المصرفية المتوفرة على خدمات هواوي للأجهزة المحمولة(HMS) ، بإمكان المستخدمين الوصول إلى حساباتهم وإجراء عمليات الدفع من أي مكان وفي أي وقت. وبمقدورهم كذلك استخدام التطبيقات لإجراء مدفوعات بطريقة آمنة باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو المصادقة بواسطة بصمة الإصبع.

ثانياً، توفر الشراكات لمستخدمي هواوي طريقة أكثر ملاءمة وأماناً لإدارة شؤونهم المالية، وتمكين المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم وإجراء المدفوعات من أي مكان وفي أي وقت. بمقدورهم أيضاً استخدام التطبيقات لإجراء مدفوعات بطريقة آمنة باستخدام خاصية التعرف على الوجه أو المصادقة بواسطة بصمة الإصبع

تتيح الشراكات مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة(HMS) أيضاً عدد من المنافع للتطبيقات المصرفية ذاتها. أولاً، أنها تتيح لهم منصة مواتية للانفتاح على جمهور أكبر من مستخدمي أجهزة هواوي. تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيسياً لأجهزة هواوي، وبالتالي، فإن الشراكات مع التطبيقات المصرفية الرائدة سيتيح لهذه التطبيقات فرصة الوصول إلى جمهور أوسع من العملاء المحتملين. ثانياً، تساهم هذه الشراكات في تمكين التطبيقات المصرفية بتقديم خدماتها لمستخدمي أجهزة هواوي بطريقة أكثر ملاءمة، مما يجعل من السهل على المستخدمين إدارة شؤونهم المالية، كما أنه يزيد من احتمالية استخدامهم للتطبيقات المصرفية بشكل منتظم.

تُشكّل الشراكات الإستراتيجية بين خدمات هواوي للأجهزة المحمولة(HMS) والتطبيقات المصرفية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً مهماً في مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة. كما تقدم هذه الشراكات عدداً من المزايا الفريدة لكل من مستخدمي هواوي والتطبيقات المصرفية ذاتها، ومن المرجح أن تلعب دوراً في تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.