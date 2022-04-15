تويتر تعتمد استراتيجية "حبة السم" للتصدي لعرض ماسك

المصدر: روسنرز

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اعتمدت شركة تويتر اليوم "الجمعة" خطة لحقوق المساهمين محدودة المدة لحماية نفسها من عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك بقيمة 43 مليار دولار.

وقدم ماسك عرضه "الأربعاء" في رسالة إلى مجلس إدارة تويتر، منصة التدوينات الصغيرة التي أصبحت وسيلة اتصال عالمية للأفراد وزعماء العالم - وتم الإعلان عنه في إفصاح إلى الجهات التنظيمية"الخميس".

ولمح ماسك إلى احتمال تقديم عرض استحواذ يتخطى مجلس إدارة تويتر ويطرح العرض مباشرة على المساهمين، وقال على تويتر "سيكون من غير المبرر تماماً عدم طرح هذا العرض على المساهمين للتصويت".

وبموجب الخطة، المعروفة أيضاً باسم استراتيجية "حبة السم" لمقاومة عرض استحواذ محتمل، ستصبح الحقوق قابلة للاستغلال إذا حصل أي شخص على ملكية 15 % أو أكثر من أسهم تويتر العادية القائمة في صفقة لم يوافق عليها مجلس الإدارة.

وقالت تويتر إن أجل خطة حقوق المساهمين ستنتهي في 14 أبريل 2023.