سوني: عودة جهاز "واكمن" كأحدث مشغل صوتي عالي الدقة مطلي بالذهب

المصدر: إعداد: نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

من المقرر أن تطرح شركة "سوني" جهاز "واكمن" جديد في أبريل، كأحدث جهاز تشغيل صوتي عالي الدقة يستهدف عشاق الموسيقى. وهذا الجهاز الجديد (NW_WM1ZM2) غالي الثمن، والذي يبلغ سعره 1300 دولاراً، مخصص لعشاق الموسيقى الذين قد لا تعجبهم خدمة بث الموسيقى العالمية.

يفيد موقع "يانكو ديزاين" للتصميم أن تصميم الجهاز الصغير الجديد يحاكي سابقه لعام 2016 وهو مطلي بالذهب، ما يشير ليس فقط إلى الفخامة، ولكن أيضاً إلى استخدام طلاء الذهب الموجود في أجهزة الصوت المتطورة.

يحتوي الجهاز على شاشة لمس بمقاس 5 بوصات تعمل بنظام اندرويد 11، مما يسمح للمستخدم ببث الموسيقى والبودكاست من خدمته المفضلة على الإنترنت، على الرغم من أن المجال الذي يتألق فيه الجهاز، حسب الشركة، هو التشغيل بدون فقدان جودة الصوت، الناتج عن نقل الموسيقى إلى الجهاز عن طريق الكمبيوتر الخاص، حيث يأتي الجهاز أيضاً مع مقبس لإدخال الصوت.

ويتميز منتج "واكمن" لشركة "سوني" بهيكل نحاسي مطلي بطبقة من الذهب خالية من الأكسجين. وكانت شركة "سوني" قد عملت بقوة للوصول إلى هذه التركيبة المادية في عام 2016 مع "WM1Z" لمنح الجهاز "صوته الطبيعي الفريد". وغني عن القول أن التكنولوجيا تمضي قدماً في النسخة المحسنة عام 2022، حيث تدعي "سوني" أن موصلية المواد وقوتها توفر أداء صوتياً "لا مثيل له" وتتيح "صوتاً واضحاً ممتداً حتى يتمكن الناس من تجربة كل آلة كما لو كانت تؤدي بشكل مباشر".

هذا، ويكتمل هذا الطراز الجديد من "سوني" بنسخة مغايرة تتميز بهيكل من الألومنيوم ومجموعة ألوان الأسود المؤكسد“NW-WM1AM2”. ويحتوي كلا الطرازين على شعار "واكمن" الذهبي المألوف في الزاوية اليمنى السفلية، وعناصر التحكم في التشغيل على الجانب، وشحن USB-C في الأسفل، وفتحة بطاقة ذاكرة مع دعم للتخزين وصولاً إلى 256 جيجابايت، ودعم لسماعات الرأس اللاسلكية.

