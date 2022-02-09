سامسونج تطلق هاتف Galaxy S22 الأكثر تطوراً

المصدر: البيان

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كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن هاتف Galaxy S22 Ultra الذي يجمع بين أفضل ما توصلت إليه هواتف سلسلة Note الذكية من سمات القوة والابتكار المتطورة ونظام الكاميرا الاحترافي، وأداء هواتف سلسلة S التي نجحت في إرساء معيار جديد لتجارب استخدام الهواتف الذكية المتميزة.

تم تزويد هذا الجهاز بقلم S Pen المدمج، بالإضافة إلى إمكانات التصوير الليلي ومزايا تصوير مقاطع الفيديو المتقدمة والبطارية الفائقة التي تدوم لفترة تتعدى اليوم الواحد، ما يجعله أقوى جهاز Ultra من مجموعة منتجات سامسونج.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: " تحرص سامسونج على الوفاء بالتزامها والارتقاء بمزايا ووظائف الأجهزة المبتكرة على نحو مستمر. وبناء على ذلك، تم تزويد جهاز Galaxy S22 Ultra بأفضل المزايا والوظائف التي توفرها أجهزة Galaxy Note، بالإضافة إلى أشهر خصائص سلسلة Galaxy S، لتوفير تجربة استخدام هاتف محمول فريدة على نحو غير مسبوق. ويعتبر إطلاق هذا الجهاز الذكي بمثابة قفزة ثورية في قطاع تكنولوجيا الهاتف المحمول، مع تحديد معايير جديدة لتجارب الهاتف الذكي".

صمم جهاز Galaxy S22 Ultra على نحو مبتكر مع مجموعة من القدرات الإبداعية ومزايا الإنتاجية والأداء الفائق والوظائف القوية، حيث يوفر أفضل الميزات المتوفرة في أجهزة Galaxy Note، بما في ذلك قلم S Pen المتطور، ووظائف سلسلة Galaxy S. وينضم هذا الجهاز إلى سلسلة Galaxy S الجديدة، والتي تشمل جهازي Galaxy S22 و Galaxy S22+، حيث يوفر جميع الميزات التي تقدمها هذه الأجهزة، إضافة إلى ميزات جديدة تجمع أفضل ما تشتمل عليه سلسلتي Galaxy S و Galaxy Note.

كما أطلقت سامسونج سلسلتها الجديدة من الأجهزة اللوحية Tab S8 Galaxy التي تضم Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8+، وجهاز Tab S8 Ultra Galaxy اللوحي الأول من نوعه، مع أكبر شاشة عرض على الإطلاق وأداء فائق غير مسبوق ضمن سلسلة أجهزة Galaxy Tab S.

وتتميز السلسلة الجديدة بتوفير أهم المزايا التي يتوقعها ويحتاجها مستخدمو أجهزة Galaxy والتي تشمل مواد التصميم المتطورة والوظائف المتقدمة التي ترتقي بمستويات الإنتاجية والمنظومة السلسة في جهاز محمول مبتكر من المستوى التالي، حيث تم تصميمها لتعزيز قدرات المستخدمين في عالم شديد الاتصال يشهد اعتماداً متزايداً على خدمات الفيديو أكثر من أي وقت مضى.

وتعزز سلسلة Tab S8 Galaxy مزايا الحرية والمرونة لتمكين المستخدمين من تحسين إنتاجيتهم والاستمتاع بتجارب الترفيه التي يستحقونها أينما كانوا، وعلى نحو لم يسبق له مثيل.