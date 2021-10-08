عطل جديد يضرب «انستغرام» في عدد من دول العالم

المصدر: رويترز

فشل بعض المستخدمين في تحميل تطبيق مشاركة الصور التابع لفيسبوك "انستغرام) اليوم "الجمعة" بعد أيام من معاناة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي من انقطاع دام ست ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات.

وأظهرت بيانات من "داون-ديتكتور" الذي يراقب الإنترنت أن أكثر من 36 ألف مشكلة أبلغ عنها مستخدمون لانستغرام "اليوم" .

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 مشكلة في ماسنجر منصة التراسل التابعة لفيسبوك. في حين لم يصدر عن التطبيق نفسه بيانات أو تعليقات بوجود عطل.