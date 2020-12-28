بوكو تختار الامارات لاطلاق أحدث هواتفها الذكية "M3"

المصدر: دبي – البيان

تدخل بوكو جلوبال حقبة جديدة كعلامة تجارية مستقلة باطلاقها هاتفها الذكي الجديد (بوكو M3) في الامارات والشرق الأوسط، ويرجع الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى الدعم الهائل الذي تلقته بوكو من قاعدة المعجبين على مستوى العالم، الأمر الذي ساعد العلامة التجارية على تحقيق العديد من الإنجازات البارزة منذ الظهور الأول لجهاز بوكو F1 في عام 2018:

ويأتي اطلاق الهاتف الجديد تكملةً لسلسة هواتفها الذكية الشهيرة، ويتميز (بوكو M3) بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل وبطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة وشاشة كاملة عالية الوضوح (فل أتش دي) وشريحة Qualcomm® Snapdragon™ 662، ولذلك فإن بوكو M3 هو جهاز "آي تي" القادم لعشاق التسلية والترفيه. يعد بوكو M3 الظهور الأول لسلسة M-series من بوكو جلوبال، مما يعني دخول العلامة التجارية إلى فئة جديدة تمامًا.

والجهاز يتميز بأكبر سعة بطارية مقارنة بالأجهزة الأخرى من فئته، ومن ثم يضمن بوكو M3 حتى لهؤلاء الأكثر شغفًا بالألعاب تزويدهم بالطاقة الكاملة للتصفح والاتصال ومشاهدة الفيديوهات على مدار اليوم بفضل البطارية الرائعة التي تتمتع بدورة شحن عالية تبلغ 6000 مللي أمبير/ساعة، ومن المتوقع أن يستمر الهاتف في العمل لأكثر من 5 أيام في ظل الاستخدام الخفيف وأقل قليلاً من 3 أيام في ظل الاستخدام المعتدل وما يقرب من يوم ونصف لتفريغ البطارية بالكامل في ظل الاستخدام الكثيف، وفي الوقت ذاته يتميز الجهاز ببطاريته المصممة خصيصًا لتحمل درجات الحرارة العالية والاستخدام لما يقرب من عامين ونصف دون أي تدهور ملحوظ، مما يضمن الاستمتاع بتجربة طويلة الأمد، وبالإضافة إلى متانته وقوته على التحمل، يتميز بوكو M3 بالشحن الأسرع والأكثر اتساقًا للمستخدمين أثناء التنقل من خلال وضع توفير البطارية MIUI Ultra والشحن السريع بقوة 18 واط، كما أن الجهاز مزود بشاحن داخلي بطاقة 22.5 واط ويدعم الشحن السلكي العكسي، مما يضمن المزيد من الراحة.

ويساعدك الجهاز على تطوير مهارات التصوير الفوتوغرافي إذ يتميز بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل بسعر جذاب في سوق الهواتف الذكية مدعومةً بكاميرا للتصوير عن قرب بدقة 2 ميجا بكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل. وفي الوقت ذاته، فمن المؤكد أن لعبة سيلفي ستظل قوية بفضل كاميرا سيلفي التي يشتمل عليها الجهاز والبالغ دقتها 8 ميجا بكسل.