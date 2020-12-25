هواوي تطلق واحداً من أفضل هواتفها في رأس السنة

المصدر: وكالات

كشفت شركة هواوي عن هاتف جديد بمواصفات متطورة ليكون هدية مميزة لمحبي أجهزتها في فترة أعياد رأس السنة.

ويأتي هاتف Nova 8 Pro الجديد بهيكل بتصميم مميز جدا، أبعاده (163.3/74/7.9) ملم، يزن 184 غ ، مقاوم للماء والغبار ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها تعادل (2676/1236) بيكسل، ومعدل سطوعها 439 شمعة/م، وتتعامل مع تقنية HDR10.

كما زودته هواوي بمعالج ثماني النوى من نوع Kirin 985 5G يمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وبمعالج رسوميات Mali-G77 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية للهاتف فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، إحدى عدساتها مخصصة للتصوير الفائق العرض، والكاميرا الأمامية جاءت ثنائية العدسة بدقة (32+16) ميغابيكسل، وقادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K.

وأتى الجهاز أيضا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها خلال 35 دقيقة بواسطة شاحن سريع باقدرة 66 واتا، كما زود بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.