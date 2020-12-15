مجموعة منتجات صوتية مبتكرة من هواوي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هواوي سماعات الرأس HUAWEI FreeBuds Studio الجديدة، وهي أول سماعات رأس فوق الأذن لاسلكية من هواوي، إضافة لمجموعة حلول وأجهزة هواوي الصوتية وهي حصرية لأسبوع الأجهزة الصوتية خلال كرنفال HUAWEI.

توفر سماعة الرأس ذات التصميم العصري خاصية إلغاء الضجيج الديناميكي الذكي الرائد في الصناعة (ANC) وتجربة استماع بمستوى Hi-Fi وجودة صوت عالية للمستخدمين، بالإضافة إلى تصميمها المميز والمريح للارتداء.

ويلبي هذا الإطلاق طلب المستخدمين المتزايد على الأجهزة الصوتية في سوق التكنولوجيا اليوم. بين سماعات الأذن وسماعات الرأس والجزء الجديد من مكبرات الصوت الذكية، يتم استخدام الأجهزة الصوتية من قبل مستخدمين مختلفين، مما يؤدي إلى طلب من التنوع والخيارات لسيناريوهات الاستخدام المختلفة.

تعالج هواوي هذا الطلب مع تشكيلة المنتجات الصوتية التي تتكون من الأجهزة لجميع أنواع المستخدمين، بناء على تجربتهم من حلول الصوت الناجحة، حيث شهدت هذه التشكيلة نجاحًا كبيرًا.

تتضمن مجموعة الأجهزة الصوتية من هواوي أجهزة مختلفة لسيناريوهات متعددة مثل سماعات HUAWEI FreeBuds Studio " ومكبر الصوت " HUAWEI Sound X ” وسماعات “HUAWEI FreeBuds Pro” ونظارة “ HUAWEI X GENTLE MONSTER " وسماعات "HUAWEI FreeBuds 3 " وسماعات" HUAWEI FreeBuds 3i " ، وجميعها تشترك في نفس الحمض النووي من التصميم الفريد وجودة الصوت الممتازة والاتصال السلس وتجربة التحكم باللمس الأكثر ذكاءً. يستهدف كل جهاز نوعاً مختلفاً من المستخدمين، مع تقنيات مختلفة تبرز أفضل ما في جودة الصوت.

تعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds Studio ومكبر الصوت HUAWEI Sound X من الأجهزة الرائدة في تشكيلة هواوي للأجهزة الصوتية.

وتعتبر سماعات HUAWEI FreeBuds Studio أول سماعة رأس في العالم ذات ديناميكية نشطة لإلغاء الضجيج، والتي تصل إلى تجربة الصوت مع تقنية Hi-Fi وجودة صوت عالية الدقة.

التعبئة في الميزات المبتكرة بما في ذلك ثلاثة طرق إلغاء الضجيج قوية وتتميز تناسب الصلبة وثابتة، لذلك سماعات HUAWEI FreeBuds Studio هي الخيار الأمثل للاستمتاع بالموسيقى أو الترفيه أثناء السفر على متن طائرة على سبيل المثال.

من ناحية أخرى، تعتبر مكبرات الصوت HUAWEI Sound X حلاً منزلياً لتحسين جودة الصوت وللمستخدمين الذين يحبون الاستماع للموسيقى في المنزل.

هذه الشراكة المميزة بين هواوي و “Devialet "، وهي علامة تجارية عالمية للصوت تتمتع بسمعة حائزة على جائزة لمنتجاتها عالية الدقة المتميزة وخبير مشهور في الصوتيات، لتصميم مكبر صوت ذكي يتمتع بقدرات صوتية رائعة معبأة في تصميم فني ووظيفي من الناحية الجمالية.

يحتاج المستخدمون فقط إلى النقر على أجهزتهم على “HUAWEI Sound X " لبدء التشغيل الفوري بالكامل مع صوت الكمون المنخفض والخالية من الفقدان، وكل ذلك يتم إدارته بواسطة مضخم صوت مزدوج 3.5 بوصة يوفر 60 واطا من الباص المزدهر للحصول على تجربة صوت غامرة.

كما أنها مجهزة بتقنية تقنية تقنية "SAM" لمعالجة الإشارات الحاصلة على براءة اختراع من Devialet® (مطابقة المتحدث النشطة)، وبنية Push-Push المتناظرة الشهيرة، مما يقلل من تشويه الصوت للغمر الكلي.

كما تتضمن مكبرات الصوت " HUAWEI Sound X " ميزات ذكية مع"HUAWEI Share “، مثل النقر على السماعة للاقتران وحتى الإيقاف التلقائي لتشغيل الصوت للرد على المكالمات.

تتبع تشكيلة هواوي الصوتية أيضًا جانب الطلب المألوف لمستخدميها الذي يواكب الموضة، مع الأجهزة التي تبدو جيدة كما تبدو. تعريف فئة النمط الأعلى هما منتجان رئيسيان، وهما " HUAWEI FreeBuds Pro " و"HUAWEI x GENTLE MONSTER II Eyewear “.

وتتميز سماعة "HUAWEI FreeBuds Pro " على سبيل المثال، بتصميم مبدع وأيقوني. وهي أيضاً تضمن خاصية إلغاء الضجيج النشطة الذكية التي يمكنها تحديد نوع الضوضاء في البيئة والتبديل تلقائيا بين أوضاع إلغاء الضجيج الثلاثية - وضع Ultra، وضع Cozy والوضع العام General.

تستخدم سماعات " HUAWEI FreeBuds Pro " تقنية إلغاء الضجيج النشطة الهجينة التي تكتشف الضوضاء الخارجية والأصوات داخل الأذن وبالتالي تزيل الضوضاء الخلفية للحصول على تجربة اتصال صوتي أكثر وضوحًا.

كما يمكن أن يتصل بأجهزة متعددة في نفس الوقت، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالاستماع إلى الموسيقى من جهة واحدة ثم تلقي المكالمات من جهة أخرى دون الحاجة إلى إعادة الاتصال.

وفي الوقت نفسه، فإن نظارات “ HUAWEI X Gentle Monster II " ، تضيف لمسة جديدة على الأجهزة القابلة للارتداء عالية التقنية، من خلال دمج الحلول الصوتية في النظارات لشيء عملي وعصري على حد سواء.

بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين ببساطة ارتداء النظارات أثناء خروجهم والاستمتاع بالموسيقى أثناء التنقل مع انتقاد بسيط.

بفضل تصميم مكبر الصوت المزدوج مع مكبرات الصوت شبه المفتوحة، تكون جودة الصوت واضحة وغنية في حين أن الميكروفون المزدوج أحادي الوجه يقلل من الضوضاء البيئية للمكالمات الهاتفية الواضحة وضوح الشمس أيضًا.

يمكن للمستخدمين أيضا الرد على المكالمات الهاتفية، والتحكم في الموسيقى، أو إيقاظ المساعد الصوتي بنقرة مزدوجة بسيطة.

من ناحية أخرى، تتضمن تشكيلة هواوي أيضًا المزيد من خيارات القيمة مقابل المال التي توفر ميزات من الدرجة الأولى، حيث يمكن للمستهلكين اختيار خيار أكثر تميزًا مثل سماعات HUAWEI FreeBuds 3 أو حتى سماعات” HUAWEI FreeBuds 3i” بأسعار معقولة أكثر.

وتأتي سماعة” HUAWEI FreeBuds 3” مع تجربة صوتية غير مسبوقة وخاصية إلغاء ضجيج مع تصميم مفتوح لأقصى قدر من الراحة. كما أنها تضم عمر بطارية طويل الأمد لضمان عدم ضرورة أن يقضي المستخدمون وقتًا في شحن سماعات الأذن. وتوفر تصميم أذن مع خاصية إلغاء الضجيج النشطة لتقدم تجربة صوت غامرة أكثر.

ويتحقق ذلك من خلال اثنين من الحساسية العالية ونسبة الإشعار إلى الضوضاء في الميكروفونات (واحد خارجي واحد والداخلية) التي تعمل معاً لإلغاء جميع الضوضاء المحيطة والتدخل البيئي يصل إلى 32 dB كما تأتي مزودة بتقنية تقليل ضجيج المكالمات ثلاثية الميكروفون Triple Mic Call Noise لضمان سماع صوت المستخدم بوضوح عبر المكالمات بمساعدة الميكروفونات الموضوعة جيداً.

مع زيادة الطلب على حلول الصوت اللاسلكية اليوم، سواء كان ذلك من عشاق الصوتيات المتميزين أو المستخدمين العاديين البسيطين، تحتاج المنتجات الصوتية إلى معالجة أنواع مختلفة من المستخدمين وإعدادات الاستخدام. من خلال القدرة على الاتصال بسلاسة بين الأجهزة ومن خلال تزويد المستخدمين بمزيد من الخيارات التي تتراوح بين خيارات متميزة وعصرية وحتى الأسعار التي تنسب الجمي.

وتضمن تشكيلة هواوي الصوتية أن يتمكن الجميع من الحصول على رفيق الصوت المثالي بجودة صوت فائقة ومعالجة السيناريوهات التي سيوجهونها بذكاء في المنزل أو العمل أو في أي مكان.