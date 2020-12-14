20 تطبيقاً من المنطقة في نهائيات مسابقة هواوي للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة هواوي عن قائمة المصنفين للمرحلة النهائية التي تضم 20 تطبيقاً من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مسابقة AppsUP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS، وسيتم الكشف عن الفائزين النهائيين اليوم.

مسابقة AppsUP من هواوي لابتكار تطبيقات HMS، هي مسابقة لتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة تنظمها هواوي وتهدف إلى إلهام المطورين العالميين وتحدّيهم لتصميم التطبيقات المبتكرة. ولتحقيق ذلك، يتم تشجيع المطورين على استخدام مجموعة أدوات تطوير التطبيقات والموارد المتاحة الكاملة المتوفرة ضمن HMS Core. ويجب أن يتم دمج جميع التطبيقات المقدمة مع أداة واحدة على الأقل من أدوات تطوير HMS Core لتكون مؤهلة للمسابقة. وسيحصد مطورو التطبيقات الفائزة الجوائز التي يصل إجمالي قيمتها إلى مليون دولار أمريكي.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الهواتف النقالة والخدمات السحابية للمستهلك لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا: يسعدنا الإعلان عن قائمة المصنفين للمرحلة النهائية والمكونة من 20 تطبيقاً من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للتقدم إلى المرحلة النهائية من مسابقة هواوي لابتكار تطبيقات HMS. ونعمل في هواوي بجد للتفاعل مع المطورين بعدة طرق لضمان استمتاع مستخدمينا بالتطبيقات الأكثر ابتكاراً. وتعد مسابقة هواوي لابتكار تطبيقات HMS مثالاً رائعاً على هذه الفلسفة، فقد ألهمت المطورين بالفعل لتصميم العديد من التطبيقات المبتكرة. وتمثل التطبيقات المدرجة في قائمة المصنفين النهائيين من منطقتنا مجموعة رائعة تدل على الخيال الإبداعي والعمل الجاد الذي يتعين على المطورين تقديمه، وأتمنى لهم حظاً موفقاً في النهائيات.

تنقسم مسابقة هواوي لابتكار تطبيقات HMS إلى خمس فئات هي: أفضل تطبيق مع خمسة فائزين؛ أفضل لعبة ثلاثة فائزين؛ أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي أيضاً ثلاثة فائزين؛ التطبيق الأكثر شعبية وفقاً لعدد مرات التنزيل والتصويت؛ وأفضل 12 تطبيقاً وصيفاً.

جذبت المسابقة المهتمين من جميع أنحاء المنطقة، وتضم قائمة المصنفين النهائيين سبع مشاركات من مصر، وثلاثاً من المغرب، وواحدة من تونس، واثنتين من الجزائر، وثلاثاً من باكستان، وأربعاً من جنوب إفريقيا.

وخصصت هواوي مليون دولار أمريكي من برنامج تطوير Shining Star كجوائز مالية للمسابقة، بإجمالي 200 ألف دولار في كل منطقة. وسيتم تقديم جوائز بقيمة 15 ألف دولار لكل تطبيق ضمن أفضل خمسة تطبيقات؛ و15 ألف دولار لكل لعبة ضمن أفضل ثلاث ألعاب؛ و15 ألف دولار أمريكي لكل تطبيق ضمن أفضل ثلاثة تطبيقات ذات الأثر الاجتماعي الأكبر. وسيحصل التطبيق الأكثر شعبية على 5000 دولار أمريكي، بينما سيحصل كل تطبيق في قائمة الشرف التي تضم 12 تطبيقاً على 2500 دولار أمريكي.

توفر منظومة خدمات هواوي للموبايل الشاملة ومتجر تطبيقات HUAWEI AppGallery المحتوى الجديد والخدمات الرقمية لأكثر من 700 مليون مستخدم لدى هواوي في أكثر من 170 دولة ومنطقة.

قائمة المصنفين النهائيين

RafiQ: وهو مساعد افتراضي يفهم الأوامر الصوتية العربية باللهجة المحلية للمستخدم. ويمكنه تنظيم حياتك وحجز Uber وطلب الطعام والحصول على أسعار المنتجات وغير ذلك. من شركة RafiQ المصرية.

Colorwheel: صُمم هذا التطبيق لمساعدة المستهلكين في تنسيق إطلالات الملابس اليومية وخيارات الموضة باستخدام خوارزميات تستند إلى عجلة الألوان لمساعدتكم على تنسيق قطع الملابس التي تتناغم معاً. من المطور المصري عمر أيمن.

Katamars + Orsozoxi: يوفر هذا التطبيق للمستخدمين الأرثوذكس العديد من الكتب التي يحتاجون إليها على مدار العام، بالإضافة إلى قراءات الإنجيل اليومية، حيث سيتمكنون من البحث عن آية واستقبال ونسخ ومشاركة الرسائل الروحية. من المطور بيشوي عادل من مصر.

A letter of happiness: يحتوي هذا التطبيق على 60 ألف رسالة ومقالة وصورة وإشعارات يومية ملهمة وغير ذلك، لتساعد المستخدمين على الحفاظ على الإيجابية في حياتهم. من المطور محمد علاء الدين محمد من مصر.

Q Dictionary: هو قاموس ثنائي الاتجاه إنجليزي-عربي وعربي-إنجليزي يمكنه الترجمة من تطبيقات أخرى وأيضاً استخدام الكاميرا في وضع عدم الاتصال. من شركة Leapile Mobile Developers في مصر.

Ordera: هي تجربة الاستلام والتوصيل للسيارة. استلم طلبك بنفسك أو اطلب توصيله إلى سيارتك واربح المكافآت في كل مرة. من المطور المصري Ordera.

Decipher Word: هو تطبيق ألغاز الكلمات للأطفال، يساعد الصغار على تحسين معرفتهم العامة وأكثر من ذلك بكثير من خلال البحث عن الكلمات المخفية. طوّره مجهر من المغرب.

Photo Editor: يتيح محرر الصور للمستخدمين تحرير الصور باستخدام أدوات احترافية تتيح لهم تشكيل الوجه والجسم بسهولة وسرعة وبساطة. تم تصميمه بواسطة Med tDeveloper في المغرب.

Women Workout: يوفر الدورات الاحترافية للنساء والتدريبات لجميع المستويات والأدلة وسجلات الوزن للمساعدة في إنقاص الوزن. تم تصميمه بواسطة Med tDeveloper من المغرب.

Med: هو تطبيق لإدارة مسار الرعاية يساعد الأطباء على إدارة المواعيد والاطلاع على الإحصائيات وإدارة الملفات الشخصية والمزيد. ويُمكّن المرضى أيضاً من حجز المواعيد عبر الإنترنت والوصول إلى الدليل الطبي والمزيد. تم تطويره بواسطة Smart Med SA من تونس.

Color Fill Puzzle: هي لعبة ألغاز مجانية وبسيطة وسهلة اللعب. يتعين على اللاعبين فيها تلوين لوح من المربعات بلون واحد ودون اجتياز عدد ثابت من الخطوات. من المطور الجزائري Guenoapps.

Almosally: هو تطبيق مواقيت الصلاة الإسلامية من شركة البرمجيات الجزائرية Madarsoft ويستخدمه 17 مليون شخص على مستوى العالم.

9arib: هو تطبيق للتواصل الاجتماعي يتيح للمستخدمين نشر المنشورات والدعوات والتحدث إلى الغرباء القريبين منهم بالمسافة، وليس بحاجة إلى الاشتراك لأن الهاتف هو العميل والخادم. من المطور الجزائري team_sba.

FPS Encounter Shooting 2020: هي لعبة إطلاق نار مليئة بالتشويق، تضم البيئات الواقعية وأنماط اللعب المتعددة مثل صراع البقاء، بالإضافة إلى الكثير من الأسلحة والملابس. من المطور الباكستاني Abstron Pvt Ltd.

Bike Stunt Tricks Master: هي لعبة موبايل مجانية من مطوري الألعاب الباكستانيين The Knights. تتيح للاعبين الانضمام إلى ملايين اللاعبين الذين يحبون محاكاة ألعاب الدراجات ويرغبون بأن يصبحوا راكبي دراجات محترفين.

Deaf Sign Language App: يتيح تطبيق لغة الإشارة للصم للمستخدمين تعلم لغة الإشارة بمجرد نطق كلمة أو عبارة للتواصل مع مجتمع الصم بسهولة وفعالية. صممه فريق من طلاب الجامعة في باكستان.

Slug Hunter: هي لعبة ثلاثية الأبعاد متساوية القياس من مطور الألعاب Blue Desert Studios في جنوب إفريقيا. يشغل اللاعبون في هذه اللعبة دور مساعد مختبر تُرك على سطح المريخ وسط غزو حيوان البزّاقة الذي يتغذى على الإنسان.

Gauntlet: من المطور الجنوب إفريقي Zane Espin من Blue Desert Studios، الذي يمنح اللاعبين فرصة حماية الجنس البشري من البيض الفضائي المُعدِي.

My Pregnancy Journey App: هو أول تطبيق تعليمي للحمل من القارة الإفريقية. صممه فريق My Pregnancy Journey وهو فريق تطوير بقيادة نساء من جنوب إفريقيا. ويبحث التطبيق في التحديات الفريدة التي تواجهها النساء من العالم الثالث.

Load Shedding Notifier: يراقب حالة مزود الطاقة الحالي ويبلّغ الشركات والأفراد قبل انقطاع التيار الكهربائي في مناطقهم. تصميم المطور الجنوب إفريقي Abisoft.