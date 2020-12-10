جهاز جديد يحول ساعات آبل إلى شاشة للمحادثة عبر الفيديو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة Wristcam عن إطلاق سوار ذكي جديد يمكّن مستخدمي ساعات آبل من الاعتماد على ساعاتهم في التصوير والتواصل عبر الفيديو.

ويتميز سوار Wristcam الجديد بأنه مصنوع من مواد مطاطية مرنة ومتينة تناسب أحجام معصم مختلف المستخدمين، والأهم من ذلك هو أنه مجهز بكاميرتين، كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل يمكن من خلالها تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل والصور بدقة 4K ، وكاميرا أخرى بدقة 2 ميغابيكسل.

ويمكن تثبيت هذا السوار على ساعات آبل محل الأساور الخاصة بها، كما يمكن عرض الصور والفيديوهات التي يلتقطها مباشرة على شاشة الساعة عبر تطبيق خاص، أو الضغط على الزر الموجود على السوار لتحويل الساعة والسوار إلى أداة للتواصل عبر الفيديو، وفق "روسيا اليوم".

وجهز هذا السوار ببطارية داخلية تكفيه ليعمل يوما كاملا بالشحنة الواحدة، إضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بحجم 8 غيغابايت، ويمكنه الاتصال مع Apple Watch عبر تقنية Bluetooth Low Energy، ومع هواتف آيفون عبر شبكات Bluetooth 4.2, 5.0 أو Wi-Fi.

وسيتوفر هذا السوار في الأسواق بعدة ألوان هي الأبيض والأسود والرمادي والوردي، وبسعر 280 دولارا تقريبا.