"آبل" تكشف عن سماعات الرأس "إيربودز ماكس"

المصدر: دبي – البيان

كشفت "آبل" أمس النقاب عن إصدارها الأول من سماعات الرأس "إيربودز ماكس" Airpods Max، التي تقول الشركة إنها توفر تجربة استماع فائقة بفضل شريحة H1 وبرامج "التشغيل الصوتي الحسابي"، علاوة على الموازنة الصوتية المتكيّفة وميزة إلغاء الضجيج النشط ونمط شفافية الصوت وميزة الصوت المحيط. وفتحت الشركة الطلب المسبق على السماعات التي تغطي الأذن على أن تتوفر بدءاً من يوم 15 ديسمبر بسعر 2,399 درهم ,بخمسة ألوان هي الرمادي الفلكي والفضي والأزرق السماوي والأخضر والوردي.

وصُنعت جميع أجزاء "إيربودز ماكس"، بدءاً من الإطار المحيط بالرأس وصولاً إلى بطانة الأذنين، بدقة بالغة لتقدم أداء صوتياً استثنائياً يلبي احتياجات كل مستخدم. ويحتوي الإطار المحيط بالرأس على قماش شبكي قابل للتنفس بحيث يعمل على توزيع وزن السماعات بشكل متساوٍ والتخفيف من شدة الضغط على الرأس، وهو مصنوع من "الستانلس ستيل" ليوفر القوة والمرونة والراحة بما يناسب مجموعة كبيرة من أشكال الرأس وأحجامه. كما أن الذراعين القابلتين للتعديل حول الرأس تمتدان بسلاسة وتُثبتان بسهولة للحفاظ على المقاس المطلوب.

ويعمل كل غطاء أذن مرتبط بالإطار المحيط بالرأس من خلال آلية متطورة على موازنة وتوزيع ضغط غطاء الأذن وتتيح تدويره بشكل مستقل بحيث يتناسب مع تفاصيل رأس المستخدم. وتستخدم بطانة كل أذن إسفنجاً مطاطياً مصمماً خصيصاً لعزل الصوت لتثبيت محكم وعزل صوتي فعال، لتوفير صوت غامر للحواس. أما التاج الرقمي Digital Crown المستوحى من ساعة آبل فيوفر إمكانية التحكم في مستوى الصوت بكل دقة ويتيح إمكانية تشغيل الصوت أو إيقافه مؤقتاً، وتخطي المقاطع الصوتية، والرد على المكالمات الهاتفية أو إنهائها، وتفعيل "سيري".

تجربة استماع لا مثيل لها

وتتميز "إيربودز ماكس" بمحرك ديناميكي 40 مم من تصميم آبل يوفر صوتاً غامراً بطبقات الصوت العميق Bass الغنية والعميقة والطبقات المتوسطة الدقيقة والطبقات العالية الواضحة للاستماع لكل نوتة. كما أن هناك محرك فريد من نوعه يتألف من قطعتي مغناطيس دائريتين من معدن النيوديميوم يسمح لسماعة "إيربودز ماكس" بالحفاظ على نسبة التشويش التوافقي الكلي في مستوى أقل من 1% عبر الطيف المسموع بأكمله، حتى عند استخدام الحد الأقصى للصوت.

وتستخدم "إيربودز ماكس" الصوت الحسابي لتقديم تجربة استماع بأعلى جودة ممكنة. ويستخدم الصوت الحسابي 10 نوى صوتية داخل الشرائح قادرة على تنفيذ 9 مليار عملية في الثانية، لتوفير تجربة استماع غير مسبوقة تشمل موازنة الصوت المتكيّفة، وميزة إلغاء الضجيج النشط، ونمط شفافية الصوت، وميزة الصوت المكاني.

الصوت المحيط

تستخدم "إيربودز ماكس"، ذات عمر بطارية يصل إلى 20 ساعة، ميزة الصوت المحيط مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس لوضع صوت افتراضي في أي مكان، لتقدم تجربة صوتية غامرة شبيهة بتجربة السينما للمحتوى المسجل بنظام 5.1 و7.1 و"دولبي أتموس". كما تستخدم هذه الميزة الجيروسكوب ومقياس التسارع في هواتف آيفون الحديثة لتتبّع حركة رأس المستخدم وجهازه ومقارنة بيانات الحركة، ثم تعيد رسم خريطة مجال الصوت ليبقى المستخدم في تناغم تام مع جهازه حتى عند تحريك رأسه.

وتتميز "إيربودز ماكس" بسهولة إعداد عالية، حيث يمكن إعدادها بنقرة واحدة، يتبعها إقران السماعة تلقائياً مع جميع الأجهزة التي تم تسجيل دخولها في حساب iCloud الخاص بالمستخدم. وتأتي السماعات في حافظة Smart Case توفر نمط الطاقة المنخفضة للغاية لتوفير عمر البطارية في حال عدم الاستخدام.