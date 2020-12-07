"تويتر" يغلق twttr ويوقف الردود المترابطة

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلق «تويتر» خاصية الردود المترابطة، كما أغلق التطبيق التجريبي twttr.

وقال متحدث باسم المنصة في تغريدة، اليوم الأحد: "سألنا وأنتم أجبتم بأن هذا الشكل من الردود ليس مناسبا، لأنه يصعب القراءة، والانضمام إلى المحادثات.. لذا أوقفناه ونعمل على تحسين المحادثات".

وأضاف: "يرغب المستخدمون أن يعرفوا بدقّة إلى من يتكلمون".

كما أوضح في تغريدة أخرى: "في الوقت الحالي سنوقف تشغيل [twttr] لنتمكن من العمل على اختبارات جديدة، تضمن تجربة جيدة على تويتر".

جدير بالذكر أن مسؤولا في تويتر كشف في شهر نوفمبر الماضي، أن المطورين يدرسون إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لم تنل الاستحسان.