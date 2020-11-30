بعد التأكد من أن هواتفها غير مضادة للماء.. إيطاليا تغرم آبل بتهمة التضليل

المصدر: أ ف ب

فرضت الهيئة الإيطالية المسؤولة عن شؤون التنافسية الاثنين غرامة قدرها عشرة ملايين يورو على "آبل" على خلفية تقديمها ادعاءات تجارية مضللة بشأن مقاومة طرازات عدة من هواتف "آي فون" للمياه.

وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا لم توضح أن هذه الميزات تظهر فقط "في بعض الظروف المحددة"، خلال تجارب مخبرية على سبيل المثال مع استخدام مياه عذبة "وليس في ظروف استخدام عادية".

ويرتبط القرار بهواتف "آي فون" من طرازات "8" و"8 بلاس" و"إكس آر" و"إكس أس" و"إكس أس ماكس" و"11" و"11 برو" و"11 برو ماكس".

إلى ذلك، اعتبرت الهيئة أن إشارة "آبل" إلى أن كفالة الهواتف الذكية لا تغطي الأضرار الناجمة عن السوائل من شأنها "تضليل المستهلكين" خصوصا لكونها لا توضح "الشروط والحدود" المتصلة بمقاومة الأجهزة المعنية للمياه.

كذلك انتقدت الهيئة الإيطالية رفض "آبل" تقديم خدمات ما بعد البيع ضمن الكفالة الخاصة بهذه الطرازات من "آي فون" لدى تضررها بسبب دخول مواد سائلة إليها، معتبرة أنها "ممارسة تجارية هجومية".

وإضافة إلى غرامة العشرة ملايين يورو، يتعين على "آبل" نشر جزء من القرار على موقعها الإلكتروني الرسمي.