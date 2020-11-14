إقبال على هاتف «أوبو رينو4 برو» في يوم العزاب

المصدر: دبي - البيان

قدمت «أوبو» أفضل ما يمكن إهداؤه في يوم العزاب، وهو هاتف رينو4 برو 5G الذي «يعبر عنك كما أنت».

يتميّز رينو4 برو 5G بمواصفات عديدة تضعه في مقدّمة هواتف سلسلة رينو4 الجديدة التي أطلقتها «أوبو» مؤخراً، ومثل هدية مثالية ليوم العزّاب، حيث يتيح التقاط أجمل الصور وأعلاها جودة في الليل والنهار ومهما كانت ظروف الإضاءة.

وتتعدد الأسباب وراء ذلك من أبرزها أنه ذو تصميم يلائم عشاق الأناقة العصرية، نحيف وخفيف الوزن ومريح للحمل والاستخدام، ويأتي مع لونين الأزرق السماوي والأسود الفضائي. وإذا كنت تخطط للاستمتاع بمشاهدة فيلم مميّز، أو سلسلة حلقات من مسلسلك المفضل، فهاتف رينو4 برو 5G هو رفيقك المثالي. كما يقدم أوبو عبر جهاز رينو4 برو 5G تطبيق OPPO Relax، الذي يغمرك بأصوات الطبيعة ليمنحك الأجواء المريحة التي تبحث عنها.

ويقدم هاتف رينو4 برو 5G أربع كاميرات، الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، والثانية كاميرا مع عدسة عريضة بدقة 12 ميغابيكسل (بمستشعر IMX708 من سوني)، وكاميرا ثالثة للتصوير عن بعد بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل. ويقدم هاتف رينو4 برو 5G مستويات متقدمة من الذكاء الاصطناعي، تتيح له توقع سلوك المستخدم والتطبيقات التي سيستخدمها في كل وقت، لتحضيرها مسبقاً في الخلفية وتسريع تحميلها.