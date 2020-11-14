«هواوي» تطلق استراتيجية الشبكات في عصر الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

عقدت شركة هواوي مؤتمرها السنوي لشبكات النطاق العريض الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وناقش المؤتمر فرص تعزيز شبكات الاتصالات في العصر الذهبي للجيل الخامس، وأهم القضايا التقنية الخاصة بأعمال شركات الاتصالات واللوائح التنظيمية والقوانين والسياسات الخاصة بالهيئات التنظيمية وأعمال الشركاء والمؤسسات والشركات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص على مدار العقد المقبل في جميع أنحاء العالم.

وأطلقت هواوي مجموعة من الاستراتيجيات الخاصة بتطوير أعمال الشبكات وتعزيز فرصها لمختلف الأسواق العالمية، خصوصاً في مجال دعم شبكات الجيل الخامس لأعمال القطاعات والصناعات الأخرى بفضل المميزات التي توفرها وإمكانيات احتضانها لتقنيات أخرى متطورة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

كما ناقش المنتدى تطبيقات وحالات الاستخدام الأمثل لشبكات الجيل الخامس على مستوى الصناعات الحيوية ودورها المهم في مجال ترسيخ فرص الانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كورونا.

وألقى ريان دينغ، رئيس مجموعة أعمال «هواوي كارير» لشبكات الاتصالات، كلمة في المنتدى بعنوان «تعزيز قيمة الشبكات اللاسلكية في العصر الذهبي للجيل الخامس» أوضح فيها أن الجيل الخامس سيشهد ازدهاراً كبيراً في جميع أنحاء العالم على مدار العقد المقبل.وتنتشر في الوقت الحالي أكثر من 100 شبكة من شبكات الجيل الخامس التجارية في جميع أنحاء العالم، ما يساهم في زيادة أعداد مستخدمي الجيل الخامس في العالم.