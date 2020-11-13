إطلاق نسخة جديدة من سلسة ألعاب "Call of Duty"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "Activision" رسمياً عن الإطلاق العالمي للعبة "Call of Duty: Black Ops Cold War»، النسخة الجديدة من سلسة ألعاب "Call of Duty".

ستأخذ اللعبة محبيها إلى أعماق معركة الحرب الباردة المتقلبة في بداية الثمانينات. ففي طور القصّة، يقوم اللاعبون بمكافحة خطّة تم العمل عليها لعقود طويلة لهزّ توازن القوى العالمي وتغيير مجرى التاريخ. كما تقدّم اللعبة الجيل الجديد من طور اللعب الجماعي الذي يضم ترسانة من الأسلحة والمعدات الشهيرة الخاصة بجزء "Cold War" والعديد من الخرائط وأنماط اللعب المختلفة. إضافة إلى ذلك، طوّرت اللعبة من طور الزومبي؛ وذلك عبر خاصية التجربة التعاونية الجديدة ونمط البقاء على قيد الحياة.

تدعم "Black Ops Cold War" اللعب بين المنصات المختلفة والأجيال المشتركة عبر المنصات، وكذلك التقدم المشترك بين مختلف الألعاب.

وقال بايرون بيد النائب التنفيذي للرئيس والمدير العام للعبة في شركة Activision: الإطلاق العالمي هو بداية لتجربة أخرى رائعة من سلسلة "Black Ops" في مختلف أطوارها مثل: القصّة واللعب الجماعي والزومبي، وهذا الجزء يعد التتمة المباشرة لأحد أكثر السلاسل روعة ضمن ألعاب "Call of Duty"، هذه فقط البداية، ونحن على ثقة بأن اللاعبين سيحصلون على أكبر مجموعة من المحتوى المجاني في مرحلة ما بعد الإطلاق والعديد من الفعاليات المجتمعية.