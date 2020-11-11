نوكيا تحيي أسطورة في عالم الهواتف بروح جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهر هاتف Nokia 8000 الأسطوري أول مرة عام 1996 وأشعل ثورة في عالم الأجهزة الخلوية حينها، وهذا العام قررت نوكيا إحياء هذا الهاتف لكن بروح جديدة كليا.

وتبعا للتسريبات والصور التي سربت لـ Nokia 8000 الجديد فإن الجهاز أتى بتصميم مختلف كليا عما كان عليه الهاتف الأصلي، وحصل على هيكل مستطيل الشكل مزود بلوحة أزرار تقليدية. وفقا لروسيا اليوم.

وتأتي أبعاد هيكل الهاتف الجديد (132.2/56.5/12.3) ملم، ووزنه 110 غ، فيما جاءت شاشته بمقاس 2.8 بوصة، دقة عرضها تعادل (240/320) بيكسل، وسطوعها 143 شمعة/م.

وحصل هذا الجهاز على معالج Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210، ومعالج رسوميات Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210، وذاكرة وصول عشوائي512 ميغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت قابلة للتوسع عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSDXC.

ودعمته نوكيا بمنفذين لبطاقات الاتصال، وكاميرا أساسية بدقة 2 ميغابيكسل، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية "بلوتوث-4" لنقل البيانات لاسلكيا، وبطارية بسعة 1500 ميلي أمبير.