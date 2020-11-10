قريبا في الأسواق.. أول هاتف ذكي بعشر كاميرات

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

أعلنت شركة Lens Technology الصينية أنها بصدد إطلاق هاتف جديد بـ 8 كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين، وقد حصلت الشركة على براءة اختراع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإنتاج الهاتف.

ووفقًا لموقع LetsGoDigital، من المتوقع أن تجلب تقنية العدسة الجديدة إلى الأسواق هواتف بتسع إلى 10 كاميرات، والتي يمكنها إظهار 8 كاميرات في الخلف وكاميرا واحدة أو اثنتين في مقدمة الهاتف.

وتشتهر شركة Lens Technology بإنتاج أجزاء الهواتف الذكية التي تشتريها شركات كبرى مثل آبل وسامسونغ وهواوي، كما تصنع شاشات عرض تعمل باللمس، وكذلك كاميرات وعدسات لمختلف الشركات.

وعلى مر السنين ، حدث تطور هائل في تقنيات الهواتف الذكية، وخاصة في الكاميراات فقبل بضع سنوات كان الهاتف يأتي بكاميرا واحدة و تتوفر حالياً هواتف به 5-6 كاميرات وبأسعار معقولة. وتقدم الآن Lens Technology هاتفًا به 8 كاميرات خلفية، بها كاميرتين وأضواء فلاش من جميع زوايا الهاتف الأربعة.

ويبدو أنه سيتم تصميم الجانب الأوسط من هذا الهاتف بشكل مسطح، مع وجود الكاميرات على الجوانب الأربعة، بينما الشاشة في مقدمة الهاتف بالكامل مع ثقب عدسة غير مرئية.

ومن السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا الهاتف ستطلقه ”Lens Technology“، أم ستقوم بإعداده لبعض الشركات الأخرى.