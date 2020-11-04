ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro تصل إلى الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم أن أحدث ساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2 Pro بمجموعة مراحل القمر المتطورة ستصل إلى الإمارات المتحدة.

يمثل هذا الإطلاق الجديد أحدث إضافة لسلسلة ساعات WATCH GT 2 Series والتي تعد أكثر الساعات الذكية مبيعًا في العالم1.

وتضمن مجموعة مراحل القمر الفاخرة – Moonphase collection التصميم الاستثنائي، وبطارية تدوم لمدة أسبوعين2، وميزات مراقبة الصحة، وميزات تتبع اللياقة المتقدمة مع مقاومة الماء بمعيار 5 3ATM، ومجموعة واسعة من الخصائص التي تساعدك في انجاز مهماتك اليومية.

من المتوقع لساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر الجديدة أن تحقق نجاحًا كبيرًا مع عشاق الساعات الفاخرة الراقية وعشاق اللياقة البدنية والمستخدمين العاديين على حد سواء.

ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro باللون الأسود Night Black بالإصدار الرياضي وبسعر 999 درهم إماراتي. تبدأ الطلبات المسبقة لـساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro من 12 نوفمبر من متاجر تجربة العملاء من هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في الإمارات وسيحصل المستخدمين على حزام Nebula Grey الجلدي من الإصدار لكلاسيكي كهدية مع كل طلب مسبق.