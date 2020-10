هواتف آيفون مزيفة.. احذر أن تقع ضحية احتيال

بينما ترتفع مبيعات منصات التجارة الإلكترونية خلال موسم الأعياد، تزيد فرص عدم الرضا عن المنتج الذي يتم شراؤه في غمرة الخصومات الكبيرة التي تعتمدها الشركات للدفع بمبيعاتها.

لكن بعض الزبائن يشتكون من وقوعهم ضحية احتيال، مثل الزبونين الهنديين اللذين أعلنا على مواقع التواصل الاجتماعي من وقوعهما في شباك بائعين مزيفين على منصات معروفة مثل "أمازون -الهند" وموقع "فليبكارت"

وقال الاثنان، كل على حدة، إنهما توصلا بهاتفين آبل مزيفين.

@Flipkart After saving up money for almost 4 months I saved up to buy a new iphone during this #bigbillionday sale by Flipkart

Unfortunately I received a completely fake Chinese android phone from them.

Tried for past 2 hours to reach #flipkart I am yet to have any communication pic.twitter.com/2MFyl0OvD1