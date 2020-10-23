هواوي تعلن عن أحدث هواتفها بنظام أندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

أزاحت شركة هواوي الستار عن Y7a، أحدث جهاز متميز من بين هواتفها متوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الجديد وفق "روسيا اليوم" بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وأبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها 295 شمعة/م.

أما الهيكل فيه فأتى مقاوما للرطوبة والغبار، أبعاده (165.7/76.9/9.3) ملم، ووزنه 206 غ، محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

وحصل هذا الهاتف على نظام تشغيل Android 10 مع واجهات EMUI 10.1, no Google Play Services، وعلى معالج Kirin 710A ثماني النوى بتردد 1.7 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Mali-G51 MP4.

وزودته هواوي بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، إضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 22.5 واط.

وأتت الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز بأربع عدسات بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، أما سعره فنحو 160 يورو.