"جابرا" تطلق سماعات "إيليت t 85" في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قالت متحدثة باسم شركة "جابرا" في الإمارات إن الشركة الدانماركية الرائدة في صناعة سماعات الأذن اللاسلكية ستطلق سماعات "إيليت 85t" Elite 85t الجديدة في الإمارات بداية سبتمبر المقبل وذلك بعد النتائج الجيدة التي حققتها سماعة "إيليت t 75" منذ سبتمبر الماضي بالرغم من جائحة "كوفيد" التي قلصت الاتفاق الاستهلاكي في الدولة خلال الربعين الأول والثاني.

وأفادت نهى رمضان مديرة المبيعات الإقليمية في "جابرا" الخليج في تصريحات لـ"البيان" إن جابرا حريصة على إطلاق أفخر منتجاتها في أسواق الإمارات التي بدأت أسواقها بالتعافي منذ سبتمبر الماضي والتي تعتبر أهم أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة مشيرة إلى أن سماعة "إيليت 85t" التي تعتبر الإضافة الأحدث لابتكاراتها في مجموعة السماعات اللاسلكية القوية حصدت منذ الكشف عنها العديد من الجوائز بفضل تصميمها وانسيابيتها المريحة.

وأضافت: "زاد طلب المستهلكين وسعيهم نحو المرونة في الرد على مكالماتهم هذا العام، ولهذا أطلقنا سماعات الأذن "إيليت t85 " من جابرا بجودة مكالمات فريدة من نوعها، ليستمتع مستخدم السماعة ومن يهاتفه بتكنولوجيا ستة مكبرات صوتية (ثلاثة في كل أذن، مكبري صوت خارجيين، ومكبر صوت داخلي) وعلى رأس كل هذا، تأتي تقنية عزل صوت الرياح والحماية من التشويش لتتيح لك إجراء مكالمات دقيقة ورائعة أينما كنت. تستخدم جابرا مكبرات الصوت الداخلية والخارجية لسماعات الأذن لتوفر لك من خلالها تقنية إلغاء الضجيج الفعال (ANC) التي توفر لك مستويات جديدة من نقاء الصوت وإلغاء التشويش عبر كل مستويات الترددات الصوتية. حيث تقدم لك جابرا تقنية جديدة متطورة لإلغاء الضجيج (ANCTM) تتجاوز بمرونتها الحلول التقليدية التي تتراوح بين إلغاء تشويش الخلفية أو سماعها، لتتيح لك مدى كامل يمكنك ضبطه بدقة من خلال شريط تمرير مزدوج ينقلك من حجب كامل للضوضاء والتشويش وإلغائهم بفاعلية، إلى وضوح كامل لصوت الخلفية مع خاصية (هير ثرو).

وتتخطى سماعات "إيليت 85t" حدود مقدار عزل الضجيج لتنفرد بين مجموعة سماعات الأذن اللاسلكية القوية وتنافس بتصميمها المميز حدود المستحيل. توجت شركة جابرا ابتكاراتها بأحدث وأقوى تقنيات إزالة الضجيج الفعلية، دون التضحية بحجمها الصغير الأنيق ولا بتصميمها الانسيابي المميز، لتقدم لك مستويات راحة غير مسبوقة، ويمكنك ارتدائها طوال اليوم. لا تقبل بتقديم أي تنازلات، لأن سماعات Elite 85t توفر لك تصميمًا دقيقًا للغاية، فلا يكاد مستخدمها يشعر بها في أذنيه، ليمكن الاستمتاع بالمكالمات والموسيقا لفترات طويلة، مع خاصية إلغاء الضجيج الفعال.

وستصل التحديثات الجديدة إلى مستخدمي مجموعة سماعات Elite 75t -سواء للنشطين وغير النشطين- من خلال تحديث البرمجة الثابتة عبر تطبيق" ساوند"+.

تصميم شبه مفتوح

ويمتاز تصميم "إيليت 85t" بمكبرات صوت بحجم 12 مم، لمنح صوت قوي غني، ونقل ترددات الصوت المنخفضة (البيس)، مع المحافظة على راحة الأذن من خلال تخفيف الضغط عن الأذنين بفضل تصميمها شبه المفتوح. وقد طورت جابرا أيضًا من غطاء السماعات المميز المصنع من مادة سيليكون الإير جيل، بشكل بيضاوي جديد يوفر ثباتًا مميزا للسماعة في الأذن.

وتتميز سماعة "إيليت 85t" كذلك بالمتانة والتحمل ومعتمدة وفقًا لعلامة الحماية العالمية IPX4، مع ضمان لمدة عامين كاملين ضد الغبار والماء. وتستمر "إيليت 85t" في العمل حتى خمس ساعات ونصف لكل مرة شحن، ضمن علبة شحن أنيقة تكفي حتى 25 ساعة عند تشغيل خاصية إلغاء الضجيج ANC، أما إذا أوقفت خاصية حجب الضواء، فإنها ستعمل حتى 7 ساعات لكل مرة شحن، وستكفيك علبة الشحن الأنيقة لشحنها لتكفيك لاستعمالها لمدة 31 ساعة. كما تعتمد السماعة خاصية الشحن اللاسلكي بتقنية تشي QI ومتوافقة مع الشواحن المعتمدة التي تعمل بهذه التقنية.