حاسوب فاخر من "بورشه ديزاين" و"آيسر"

المصدر: دبي – البيان

أثمرت شراكة جديدة بين شركتا بورشه ديزاين و"آيسر" عن إطلاق حاسوب Porsche Design Acer Book RS المحمول في الإمارات والذي يجمع بين التقنيات المتطورة وعناصر التصميم النقية والبسيطة. وتدمج فلسفة الشراكة بين رائدين في عالم التصميم والحواسيب التصميم العملي والعقلية الهندسية لبورشه ديزابن مع الابتكارات التقنية والمعرفة العميقة بقطاع الحاسوب العالمي لشركة "آيسر".

وتم تزويد الحاسوب بهيكل معدني بالكامل بالإضافة إلى معالج Intel Core i7 من الجيل الحادي عشر ووحدة معالجة رسومات إنفيديا GeForce MX350، مع الحفاظ على وزن خفيف يبلغ 1.2 كيلوجرام فقط. ويأتي الهيكل مع غطاء من ألياف الكربون، وهي لمسة مميزة مستمدة من عقود من تصميمات السيارات الرياضية التي تقدر ألياف الكربون نظراً لقوتها ووزنها الخفيف وأدائها الفائق.

وجرى تصميم حاسوب "آر إس بوك" بالتعاون مع إنتل، حيث يتضمن نماذج معتمدة من منصة "أنتل إيفو" Intel Evo لتلبية أهداف المستهلك الرئيسية والتي تشمل تحقيق استجابة متسقة للبطارية والتشغيل الفوري وعمر البطارية الطويل والشحن السريع، وهو ما يجعل منه جهاز حاسوب محمول استثنائي لإنجاز المهام المطلوبة.

وقال جان بيكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورشه ديزاين: "مع أكثر من 40 عاماً من الخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، يتماشى سجل التميز الحافل لشركة آيسر مع التزامنا بتقديم منتجات استثنائية بالتعاون مع شركائنا. ونحن سعداء بانطلاق هذه الشراكة من خلال الحاسوب الجديد الذي يجسد علامتنا التجارية بصورة مثالية ويضع معايير جديدة للأداء والتصميم".

من جهته، قال جيري كاو، الرئيس التنفيذي المشارك للعمليات في شركة آيسر: "يعد حاسوب Porsche Design Acer Book RS ثمرة الشراكة المتميزة بين آيسر وبورشه ديزاين، وهو مزيج مثالي من الأسلوب والأداء للمحترفين كثيري التنقل. ويجمع الحاسوب بين خبرة آيسر في مجال التكنولوجيا وبراعة التصميم من بورشه ديزاين، والنتيجة منتج مصقول لا يتميز بتصميم جميل خالد فحسب، بل بأداء استثنائي متميز".

وقال كريس ووكر، نائب رئيس الشركة والمدير العام لمنصات الأجهزة المحمولة في إنتل: "ترتقي منصات "إنتل إيفو" بمستوى توقعات مستخدمي الحواسيب المحمولة، وذلك من خلال الدعم الهندسي المشترك والتركيز على إنجاز المهام. وجرى تحسين تصميمات Intel Evo مثل حاسوب Porsche Design Acer Book RS المدعوم بالجيل الحادي عشر من معالجات Intel Core مع بطاقة رسومات Intel Iris Xe لتقديم أداء متميز واستجابة سريعة وعمر بطارية أطول للعمل أو الترفيه".

أداء قوي

تم تجهيز حواسيب Porsche Design Acer Book RS بأحدث معالجات الجيل الحادي عشر من إنتل 11th Gen Intel Core i7 مع بطاقات رسومات Intel Iris Xe ووحدات معالجة الرسومات الاختيارية NVIDIA®️ GeForce®️ MX350 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 16 جيجابايت، وذلك بهدف ضمان قدرتها على إنجاز جميع مهام العمل المطلوبة. ويأتي الحاسوب مجهزاً بشاشة عالية الوضوح بالكامل وقابلة للمس بحجم 14 بوصة مغطاة بطبقة من زجاج Corning®️ Gorilla®️ المضاد للميكروبات، وتغطي 100% من التدرج اللوني sRGB مع تجربة مشاهدة غامرة، في ما تبلغ نسبة حجم الشاشة إلى جسم الحاسوب 90%. وتضمن الأنابيب الحرارية المزدوجة المصنوعة من النحاس بقاء الجهاز بارداً، كما تدوم البطارية 17 ساعة.

ويمكن للشحن السريع لمدة 30 دقيقة أن يجعل البطارية تدوم لـ 4 ساعات من الاستخدام. ويأتي الجهاز مزوداً بشبكة واي فاي 6 مزدوجة النطاق، ومجموعة كاملة من منافذ USB-C™️ و Thunderbolt™️ 4وUSB3.2 Gen 2، بالإضافة إلى خصائص ذكية مثل تسجيل الدخول ببصمات الأصابع الأكثر أماناً من خلال Windows Hello والدخول في وضع الاستعداد والتشغيل من خلال الصوت، ما يوفر تجربة مستخدم سلسلة ومتميزة.