«أوبو» تعزّز «رينو4» في المنطقة عبر ألوان جديدة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، عن إطلاق اللون البنفسجي اللؤلؤي الجديد والمميز، الذي ينضم إلى قائمة الميزات الرائعة التي تتسم بها سلسلة هواتف رينو4، بعد النجاح الكبير الذي شهدته عقب إطلاقها رسمياً في المنطقة. وسيتوفر اللون الجديد على هاتف رينو4 حصرياً ليقدم للمستخدمين من فئة الشباب وعشاق التكنولوجيا وسيلة جديدة للتعبير عن شخصياتهم بأسلوب مميز وإبراز قدراتهم الإبداعية.

وابتكرت أوبو اللون البنفسجي اللؤلؤي مستلهمةً من ألوان الكون وسحر غموضه، إذ يجمع اللون الجديد بين البنفسجي والفضي في مزيج فريد، ليمنح الهاتف مظهراً جذّاباً لا يضاهى. ويزدان اللون البنفسجي اللؤلؤي الجديد بنقط لامعة تتباين مع الخلفية غير اللامعة، ما يمنح تدرجات اللونين الفضي والبنفسجي المميزة مظهراً معدنياً أنيقاً، يحمل في زاويته السفلية شعار أوبو، ليضفي لمسة ترتقي بفخامة الهاتف وأناقته.

وقال أيفن أوه، المدير العام لشركة أوبو في منطقة الخليج: «تطمح أوبو دائماً إلى تصميم أجهزة ذكية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها من الشباب وعشاق التكنولوجيا، وتمنحهم الفرصة للتعبير عن أسلوبهم الشخصي الفريد. ولذا أطلقت أوبو اللون البنفسجي النجمي الجديد لتقدم للعملاء في دولة الإمارات هواتف رينو4 تزخر بميزات تقنية في مجال الكاميرا والشاشة، ضمن هاتف يحمل تصميماً رائداً بألوان رائعة تناسب وأذواق الشباب وتلبي ما يتوقعونه من علامة شبابية بطابع عصريّ مثل أوبو». وأضاف قائلاً: «انسجاماً مع متطلبات الشباب للاستمتاع بحياة عصرية، تجمع سلسلة هواتف رينو4 ما بين التصميم الأنيق والمواصفات المميّزة التي تشمل كاميرا تتيح التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة وإمكانيات تحرير مميزة، وذاكرة كبيرة وبطارية تدوم طويلاً وتدعم مختلف احتياجاتهم».

وتتيح هواتف رينو4 أساليب جديدة للمستخدمين للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم، إذ تم تزويد الهاتف بأربع كاميرات، تشمل كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا للتصوير بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة عريضة، وكاميرا للصور القريبة بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا بدقة 2 ميغابكسل لتصوير الأبيض والأسود، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. وتتيح هذه الكاميرات لهاتف أوبو رينو4 تقديم ميزات تصوير فريدة تتضمن صور البورتريه الملونة المعززة بالذكاء الاصطناعي وبورتريه مع خاصية الإضاءة الذكية الليلية للحصول على صور بورتريه عالية الجودة. كما تتضمن ميزات الكاميرا كلاً من وضع السيلفي الليلي فائق الدقة ووضع الإضاءة الخافتة للغاية التي تتيح التقاط صور سيلفي حتى في ظروف الإضاءة الخافتة للغاية.

أما من حيث إمكانيات الإبداع في تصوير الفيديوهات، تتيح هواتف رينو4 للمستخدمين إمكانية التصوير البطيء الذكي (بسرعة 960 إطاراً بالثانية)، والفيديو فائق الثبات 3.0، والفيديو باستخدام عدسة مونوكروم أحادية اللون، بالإضافة إلى فيديو السيلفي المعزز بالذكاء الاصطناعي. كما تم تزويد هواتف رينو4 بالمُستشعر المُدعم بالذكاء الاصطناعي، الذي يقوم بتفعيل مجموعة من الوظائف والتقنيّات الذكية بدون لمس مثل الحماية من التجسس، والتحكم عن بعد، والدوران التلقائي وخاصية الشاشة الدائمة.

وتتميز شاشة هاتف ربنو4 بكاميرا أمامية ذات ثقب مزدوج، كما أنها تتمتع بمواصفات متقدمة وتصميم مريح جداً لاستخدامه بيد واحدة. ويبلغ قياس الشاشة 6.4 بوصات، ولا يتجاوز الوزن الإجمالي للجهاز 165 جراماً. كما تحمل هواتف رينو4 معالجات كوالكوم سنابدراغون 720G، وتقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 4.0 بقدرة 30 واط، والتي تتيح شحن بطارية هاتف رينو4 بالكامل خلال 57 دقيقة فقط، فضلاً عن التجربة السلسة التي تقدمها واجهة المستخدم ColorOS 7.2.

ويتوفر هاتف رينو4 باللون البنفسجي اللؤلؤي الجديد للطلب عبر المنصات الإلكترونية الرئيسية للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة بسعر 1,499 درهم إماراتي. وسيتم طرح هاتف رينو4 باللون الجديد في متاجر التجزئة بالدولة ابتداءً من 26 أكتوبر 2020، لينضم رسميّاً إلى سلسلة هواتف رينو4 التي تضم رينو4 برو بسعر 1999 درهماً ورينو4 برو5G بسعر 2499 درهماً. وأطلقت أوبو سماعات أوبو إنكو W51 بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف رينو4، حيث تتوافر السماعات في الإمارات بسعر 499 درهماً.