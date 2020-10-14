هواوي تطلق سماعات "فري بودز برو" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، اليوم عن إطلاق "هواوي فري بودز برو" (HUAWEI FreeBuds Pro) أحدث سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية في الإمارات.

وتعد "هواوي فري بودز برو" أول سماعات أذن ذكية ديناميكية لإلغاء الضجيج في العالم، ما يعزز مكانة هواوي كشركة مبتكرة في مجال سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية (TWS).

وتأتي السماعات الجديدة بتصميم أيقوني وراحة في اللبس طويلة الأمد وإلغاء ضوضاء ديناميكي ذكي وعمر بطارية طويل الأمد ومجموعة واسعة من ميزات التفاعل الذكية.

كما تأتي سماعات "هواوي فري بودز برو" بثلاثة ألوان هم الأسود الكربوني والأبيض السيراميكي والفضي الأبيض.

وستتوفر بدءًا من 22 أكتوبر الجاري في متجر هواوي الإلكتروني ومتاجر تجربة العملاء من هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات في الإمارات.