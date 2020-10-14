إطلاق «آيفون 12» بتقنية 5G وقفزة تقنية نوعية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي والوكالات

كشفت شركة «آبل» عن هاتفي «آيفون 12 برو» و«آيفون 12 برو ماكس» مزودين بتقنية 5G لأول مرة للمستخدمين الذين يريدون تحقيق أقصى استفادة من هواتفهم الجديدة.

وسيتوفر «آيفون 12 برو» للطلب المسبق العالمي بدءاً من 16 أكتوبر في أكثر من 30 سوقاً، وسيصل إلى الإمارات في 23 أكتوبر بسعر يبدأ من 4199 درهماً، أما «آيفون 12 برو ماكس» فسوف يتوفر للطلب المسبق العالمي بدءاً من 6 نوفمبر، ويصل إلى الإمارات بتاريخ 13 نوفمبر بسعر يبدأ من 4699 درهماً.

ويأتي الهاتفان بموديلات بسعة 128GB و256GB و512GB باللون الرصاصي الداكن، والفضي، والذهبي، والأزرق المحيطي.

وتتميز موديلات الهاتفين الجديدين بتصميم جديد مع شاشات سوبر ريتينا XDR تغطي الواجهة بالكامل هي الأكبر حجماً في آيفون، مع حماية واجهة Ceramic Shield التي تقدم أكبر قفزة نوعية للمتانة في هواتف آيفون على الإطلاق، بالإضافة إلى شريحة A14 Bionic من تصميم آبل والتي تعد أسرع شريحة في هاتف ذكي.

وقال غريغ جوسوياك، نائب رئيس قسم التسويق العالمي في «آبل»: لقد حققنا قفزة هائلة في عالم آيفون، حيث نوفر أفضل تجربة 5G في السوق ونقدم أحدث ما ابتكرنا من تكنولوجيا للمستخدمين الذين يريدون تحقيق أقصى استفادة من آيفون.

كل جيل من أجيال آيفون أتى بتغيير في الأشياء التي نتوقعها من هاتف ذكي، والآن مع 5G يقدم «آيفون 12 برو» أداءً من جيل جديد.