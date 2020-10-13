"ريلمي" تطلق رسمياً الهاتفين الذكيين "7 و7 برو" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة ريلمي لتصنيع الهواتف الذكية، عن طرح الهاتفين الذكيين "7 و 7 برو" رسمياً في أسواق دولة الإمارات، وذلك ضمن سلسلة هواتف "ريلمي 7" الأسرع شحناً في العالم.

ويركز الجهازان الذكيان الجديدان على تلبية احتياجات جيل الشباب والمهنيين الباحثين عن أحدث التقنيات العصرية في الإمارات.

وصُممت المجموعة الجديدة باستخدام تكنولوجيا عصرية تجعل منها الهواتف الذكية الأسرع شحناً في العالم.

وتعقيباً على طرح هواتف السلسلة 7، قالت "منى مصطفى"، مديرة العلاقات العامة والاتصالات لدى "ريلمي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "يسعدنا أن نطرح في السوق الإماراتية الهاتفين الذكيين الأحدث لدينا، اللذين يتمتعان بإمكانات معالجة قوية، وأسعار تنافسية".

وأضافت: "تحرص ريلمي على توفير تجربة الاستخدام الأحدث من خلال السلسلة 7 ضمن تصاميم مذهلة ودمج التكنولوجيا الأكثر تطوراً لتزويد العملاء بتجربة واحد من أفضل الهواتف الذكية جودة في العالم. يتمثل هدفنا بالمساهمة في تطوير نظام بيئي لإنترنت الأشياء (IoT) في دولة الإمارات لتعزيز أعمالنا في مجال التكنولوجيات المتنامية".

وأشارت "منى" إلى أن "ريلمي عملت على ترقية اختبارات الجودة لديها لتعزيز موثوقية الهواتف الذكية، بما يتيح لعملائنا اختبار متعة التكنولوجيا الحديثة والتصميم العصري بأسعار في متناول الجميع.