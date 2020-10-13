هواوي تطلق ساعة ذكية متينة ومتطورة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت علامة Honor التابعة لهواوي عن ساعتها الذكية الجديدة Watch GS Pro التي حصلت على مواصفات تجعلها من أجود الساعات وأكثرها متانة وعملية.

وحصلت هذه الساعة على هيكل معدني متين مقاوم للصدمات مصنوع وفق معايير MIL-SDT-810G العسكرية، يزن 45.5 غ دون الحزام الخاص بتثبيته على معصم اليد.

وزودت هذه الساعة بشاشة AMOLED بمقاس 1.39 بوصة بدقة عرض (454/454) بيكسل، ونظام عزل خاص يحميها من الماء والغبار، وأنظمة تشغيل مبنية على +Android 5.0 و +iOS 9. وفقا لروسيا اليوم.

كما جهزت بمايكروفونات ومكبرات صوت للرد على المكالمات والاستماع إلى الموسيقى، وبحساس لقياس سطوع الإضاءة، وحساسات لقياس الارتفاعات وتحديد المواقع، وتقنيات لقياس معدلات نبض قلب المستخدم ومعدلات الخطوات التي يقطعها يوميا.

ويمكن لهذه الساعة الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية عبر تقنيات Bluetooth 5.1، أما ذاكرة الوصول العشوائي فيها فأتت بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 32 غيغابايت.

وتبعا لمطوري هذه الساعة فإن المعايير التي طور بها هيكلها تحمي الهيكل ومكوناته من الماء والغبار وتقلبات الضغط المحيط، وتحمي الشاشة والمكونات الداخية من الصدمات وحتى الأشعة المؤذية الناجمة عن أشعة الشمس.