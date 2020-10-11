موتورولا تطرح هاتف "رازر" بتكنولوجيا الجيل الخامس في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة موتورولا، اليوم عن طرح جهاز "رازر 5G"، Razr 5G، الهاتف الذكي الأيقوني ذو الطراز الصدفي القابل للطي والذي يجمع بين مزايا الجيل الأول من هواتف "Razr 5G" وأحدث تقنيات اتصالات الجيل الخامس.

ويشتمل الهاتف الجديد على شاشة "Quick View" صغيرة خارجية تتيح فرصة الوصول إلى مجموعة من الأدوات والمعلومات والعمليات بطريقة مبسطة تُسهل مرحلة اتخاذ القرارات وتحد من الوقت الذي يستغرقه المستخدمون على الشاشة دون هدف محدد.

كما تتيح خاصية التصفح المحدثة بالإيماءات للمستخدمين الوصول إلى مزاياهم المفضّلة بشكل أسهل من أي وقت مضى.

ومن جهة أخرى، سيحظى المستخدمون بفرصة تجريب أحدث سرعات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس وأكثر كاميرات السيلفي 1 تطوراً.

وفي سياق تعليقه خلال فعالية إطلاق أحدث أجهزة موتورولا، قال شاراي شمس، المدير العام لأعمال الهواتف الذكية في المجموعة: "يشكل إطلاق (رازر 5G) تحدياً نجحنا في تحقيقه من خلال تطوير جهاز متفوق من الناحية التكنولوجية واستثنائي من حيث أناقة التصميم".

وأضاف شمس: "يتمثل هدفنا من هذه الخطوة في إظهار التزامنا بالارتقاء نحو آفاق جديدة في قطاع الهواتف الذكية بطرق مبتكرة ومشوقة. ومن شأن المزايا الإجمالية للهاتف الجديد، إلى جانب تصميمه وحرفيته، أن تُقدم مستويات تعجز بقية الهواتف القابلة للطي في الأسواق عن منافستها من حيث التجربة والأداء. وانطلاقاً من تاريخنا العريق في مجالات الابتكار وسجّلنا الحافل في طرح الحلول التكنولوجية الفريدة من نوعها عالمياً.

ونجحت موتورولا من خلال هاتف "رازر 5G" في الارتقاء لمستوى التحدي وتمكّنت من دمج أكبر قدر ممكن من المزايا التكنولوجية المتطورة في واحد من أصغر تصاميم الهواتف على الإطلاق.

ويُسهم تصميم الجزء السفلي من الجهاز في تصغير حجمه بينما يُعزز من أدائه على شبكات اتصالات الجيل الخامس من خلال احتوائه على اثنين من الهوائيات الأربعة للجهاز والمتوافقة مع هذا الجيل من الشبكات. ويحمل الجهاز معالجاً خارقاً من طراز كوالكوم سناب دراجون 765جي.

وترتقي بطارية هاتف "رازر 5G" الحديثة بأدائها لتلبية معدلات الاستهلاك المرتفعة للطاقة التي تتطلبها شبكات الجيل الخامس؛ إذ تكفي البطارية مستخدمي الجهاز لمدة يوم كامل دون الحاجة إلى شحنه5.

وبرغم التعقيدات الإضافية التي فرضتها تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس والحاجة إلى بطارية أكبر، بقي الجهاز محافظاً على نحافته وتصميمه المتناسق التي لطالما أحبّها عملاء الشركة.

ويتوافر هاتف " موتورولا رازر 5G" اعتباراً من اليوم في مختلف أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر منصة نون وأمازون وفيرجن ميجاستور واتصالات ودو.