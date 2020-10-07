خلل مفاجئ في تطبيق"تليغرام"

المصدر: البيان الإلكتروني

أشار موقع Downdetector إلى أن مستخدمي تطبيق "تليغرام" في بعض البلدان اشتكوا صباح اليوم من بعض المشكلات في عمل التطبيق.

وذكر الموقع المتخصص بمراقبة عمل التطبيقات ومواقع الإنترنت الشهيرة "أن الانقطاعات في عمل تليغرام بدأت اليوم صباح الأربعاء، وتم تسجيل أكبر نسبة أعطال في عمل التطبيق في روسيا وأوكرانيا وأيطاليا وألمانيا، كما لوحظت هذه المشكلات في عدد من البلدان الأخرى".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن 83% من الذين اشتكوا من عمل "تليغرام" لم يتمكنوا من الاتصال بالتطبيق، بينما لم يتمكن 16% من المشتكين من إرسال الرسائل عبر التطبيق.

ويعتبر هذا الخلل في عمل التطبيق هو الثالث خلال الأسابيع الأخيرة، فقد سجلت مشكلات في عمله في 4 أكتوبر الجاري، وفي الـ 25 من سبتمبر الفائت أيضا. بحسب روسيا اليوم.

وتبعا لألكسندر سيسوف، رئيس قسم إدارة البنى الرقمية في شركة "كروك"، فإن "هذه المشكلات قد تشير إلى أن قدرات التطبيق الحالية قد لا تكون كافية للعدد الحالي من المستخدمين".

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تطبيق "تليغرام" كان قد وضع عام 2013 من قبل، بافل دوروف، مؤسس شبكة "VK" الشهيرة للتواصل الاجتماعي، ويسمح هذا التطبيق للمستخدمين بتبادل الرسائل والعديد من أنواع الملفات.