طرح هاتف الألعاب "5 إس" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ريد ماجيك، ذراع الألعاب لشركة نوبيا العالمية لتكنولوجيا الهواتف المحمولة، عن طرح الهاتف المحمول "5 إس" في الإمارات.

وسيتم بيع هاتف الألعاب في الإمارات من خلال الموزع المعتمد، بلومز جروب حصريًا مع فيرجن ميجا ستور.

ويأتي هاتف "ريد ماجيك 5 إس" مزودًا بنظام تبريد سائل نشط (ICE 4.0) مع نظام مروحة توربو لتعزيز تجارب الألعاب والحفاظ على برودة الهاتف وتشغيله على النحو الأمثل أثناء الاستخدام المكثف وحتى عند الشحن.

كما يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج كوالكوم سناب دراغون مع تقنية الجيل الخامس لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بالألعاب على هواتفهم بنفس مستوى الحاسوب الشخصي.

ويمكن للاعبين الآن تشغيل أكثر الألعاب كثافة وتجربة لعب بأسرع معدل لنقل البيانات من خلال دعم تقنية الجيل الخامس، ويمكنهم أيضًا تسريع شاشات التحميل والتطبيقات بدرجة أسرع من أي وقت مضى باستخدام أحدث تقنيات سعة تخزين (UFS 3.1) وذاكرة وصول عشوائي (LPDDR5) مدمجة في هاتف ريد ماجيك 5 إس.

وجاء جهاز الألعاب المحمول مزودًا بنظام لحماية العين من الإجهاد، كما يحتوي على مشغلات الكتف المدمجة "الأزرار الجانبية" لتعزيز تحكم المستخدمين.

وبمناسبة طرح الهاتف المحمول، صرح أنس ارشيد، المدير الإقليمي لمجموعة بلومز: "هدفنا هو توفير أحدث الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في المنطقة، ونخطط لمزيد من الشراكات مع العلامات التجارية العالمية. كما أننا نتبع استراتيجية عمل ذكية لدخول سوق الإمارات ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".