13 أكتوبر موعد إطلاق "آيفون 12" بتقنية 5G

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكدت "آبل" أن موعد الكشف عن هاتف "آيفون 12" المرتقب سيكون في التاسعة مساء من يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، فيما تشير الدعوة لحضور الحدث الذي سيبث للعالم من خلال موقع الشركة أن واحد أو أكثر من هواتف "آيفون 12" التي ستطلقها "آبل" سيكون متوافق مع تقنية الجيل الخامس 5G.

وتًظهر الدعوة التي حملت شعار "هلا بالسرعة" أربع دوائر تتحد في مركزها مع "الدائرة الخامسة" ممثلة بعلامة شركة "آبل" التي تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري من بيع 19.5 مليون وحدة من أحدث هواتفها "آيفون 11" بنمو 44% بالمقارنة مع هواتف "آيفون XR" في نفس الفترة من العام الماضي وذلك بالرغم من قلق وتباطؤ الأسواق العالمية بعد تفشي جائحة "كوفيد-19".

ومن المتوقع أن تقوم شركة "آبل" بترقية الكاميرا والمعالج في هواتف "آيفون 12" الجديدة علاوة على هاتف "آيفون ميني" صغير الحجم.

ويتوقع خبراء أن يكون إطلاق "آيفون 12" الثلاثاء المقبل من "آبل بارك" في مقر الشركة بمدينة كوبرتينو، أكبر حدث للشركة منذ إطلاق "آيفون 6" في 2014، مع أو بدون "كوفيد-19".