"إل جي" تطلق هاتف "وينغ" ذا الشاشة القابلة للدوران هذا الأسبوع

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة إل جي إلكترونيكس أمس الأحد إن هاتفها الذكي مزدوج الشاشة سيطرح في السوق الكورية هذا الأسبوع، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تعزيز مبيعاتها من الهواتف وسط جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يظهر الهاتف "وينغ" على أرفف المتاجر بدءا من الثلاثاء، بسعر 1,098,900 وون (940 دولارا أمريكيا)، وفقا للشركة.

وسيطلق الهاتف في السوق الأمريكية في 15 أكتوبر، وفقا للشركة.

وقد أعلنت إل جي بالفعل بأنه لن يكون هناك طلبات شراء مسبق للهاتف، بحسب "يونهاب".

وفي الوقت نفسه، قررت الشركة إجراء ترويج للهاتف خلال شهر أكتوبر بأكمله، ما سيمنح مشتري الهاتف قسيمة خصم بنسبة 70% إذا اضطروا لاستبدال شاشة الهاتف خلال عامين من الشراء.

ويمتاز الهاتف الجديد، الذي كشف النقاب عنه في 14 سبتمبر، بشاشتين منفصلتين، وتدور الشاشة الرئيسية 90 درجة أفقيا لتكشف عن شاشة ثانوية تحتها ما يجعل الهاتف يشبه حرف "T".

يأتي الهاتف بتكنولوجيا "كاميرا جيمبال" مع ستة مستشعرات للحركة، ما يوفر مستوى رائعا من الثبات خاصة عند تصوير مقاطع فيديو.