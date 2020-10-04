"ريلمي" تطرح الهاتف الذكي الأسرع شحناً بالعالم "قريباً" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد شركة ريلمي لتصنيع الهواتف الذكية، لطرح سلسلة "ريلمي 7" من هواتفها الذكية الجديدة "قريباً" في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي سلسلة هواتف ريلمي 7 الذكية الأسرع شحناً في العالم بقدرة 65 واط، بمزايا حديثة مثل كاميرا رباعية بدقة 64 ميغابكسل لإتاحة تجارب استثنائية للمستخدمين من الشباب الباحثين عن أحدث التقنيات العصرية في الإمارات.

وتستهدف العلامة التجارية الفئات الأصغر سناً، التي تتطلع على نحو متزايد لاقتناء المنتجات ذات القيمة العالية مقابل المال، التي تتميز بخصائص متطورة وتجارب سلسة.

وفي غضون عامين فقط من التطوير، نجحت "ريلمي" في دخول 61 سوقاً في خمس قارات، من خلال تقديم مزيج من التكنولوجيات المستقبلية والتصاميم العصرية، لتتخطى قاعدة العملاء العالمية لدى "ريلمي" الـ 45 مليون مستخدم حتى الآن.

وبهذه المناسبة، قالت منى مصطفى، مديرة العلاقات العامة لدى شركة "ريلمي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن متحمسون للكشف عن أحدث مجموعة من الهواتف الذكية لدينا في سوق دولة الإمارات. حيث تمتلك هواتف ريلمي 7 وريلمي 7 برو تصميم لافت وكاميرات عالية الجودة إلى جانب معالجها القوي. وبالطبع، فإن أبرز ما يميزها هو سعرها التنافسي ضمن فئة هواتف الفئة السعرية المتوسطة".

وأضافت: "نهدف، من خلال طرح هواتف ريلمي الجديدة في السوق الإماراتية، إلى المساهمة في تطوير نظام بيئي لإنترنت الأشياء (IoT) في الدولة، لنصبح بذلك شركة رائدة في مجال التكنولوجيات المتنامية".