«أوبو» تطلق سلسلة رينو4 وW51 في أسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "أوبو" عن توافر سلسلة هواتفها الذكية الجديدة كلياً رينو4، بالإضافة إلى السماعة اللاسلكية الأحدث أوبو إنكو W51 للبيع في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط.

واحتفالاً بهذه المناسبة، أطلقت أوبو تحدي #مشهور_أوبو عبر منصّة تيك توك، مقدّمة لعشاقها في الإمارات فرصة الفوز بهاتف أوبو جديد وتصوير أداء ثنائي (دويتو) مع أحد مشاهير منصة تيك توك. ومنح تحدّي #مشهور_أوبو المشاركين فرصة تصوير فيديوهات لا تتخطّى مدتها 15 ثانية يقومون خلالها بأداء الأغنية الرسمية لسلسلة هواتف رينو4 المتوفرة على تطبيق تيك توك، مع استخدام تأثير التصوير الذي طرحته أوبو والحركات الراقصة الخاصة بها عند بداية وختام الفيديو.

وجاء إطلاق تحدّي #مشهور_أوبو بعد النجاح الكبير لفعالية إطلاق سلسلة هواتف رينو4 الجديد التي نظمتها أوبو عبر البث الرقمي، وعرضت خلالها المزايا الفريدة لهواتف «رينو4 برو 5G»، و«رينو4 برو» و«رينو4» وفتحت أوبو لعشاقها باب الطلب المسبق حتى 29 سبتمبر، وشهدت إقبالاً كبيراً وخصوصاً جهاز رينو4 برو 5G.