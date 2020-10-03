تقنية تجعل خدمات التوصيل أكثر أماناً

المصدر: دبي - البيان

أكد محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى رينغ دور أجراس الباب بالفيديو في دعم مستوى السلامة.

ومن الحلول المتطورة أجراس الباب بالفيديو كتلك التي توفرها رينغ والتي تستخدم مع تطبيقات التوصيل لتمكين العملاء من قبول الطلب والتواصل مع عامل التوصيل دون حاجة لفتح الباب وعند استخدام أجراس الباب بالفيديو فإنك تتلقى على الفور رسالة على هاتفك تخبرك بوجود شخص أمام منزلك.

افتح التنبيه على جهازك لترى الزائر في بث مباشر أينما كنت فجهاز Ring Video Doorbell 3 يمكّنك من مشاهدة مقطع فيديو بوضوح. وتوفر أكثر أجراس الباب بالفيديو حلولاً متقدمة للتواصل مع الزوار عن بُعد من أي مكان فبوسعك أن ترى وتسمع وتتحدث إلى سائق التوصيل.