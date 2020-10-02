غوغل تكشف عن هاتف "بكسل 5" لمنافسة "الكبار"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف العملاق الأمريكي غوغل أول أمس الأربعاء عن هاتفين محمولين جديدين مزوّدين بتكنولوجيا تتيح لهما الاتصال بشبكة الجيل الخامس (5 جي)، ستنتجهما بكسل التابعة له، على أن يعملا بنظام أندرويد.

وسيبلغ سعر الهاتف، الذي أطلق عليه اسم "بكسل 5"، نحو 700 دولار بحسب بحسب "يورونيوز" وهناك نسخة أخرى منه، وهي "بكسل 4 آي" ستباع بنحو 500 دولار.

وستبدأ عملية تسويق الهاتفين منتصف الشهر الحالي في الولايات المتحدة وحول العالم، ما يضع غوغل أمام أبل في السباق على إنتاج هواتف قادرة على الاتصال بشبكة "5 جي".

ومن المتوقع أن تكشف أبل قريباً عن جهازها المخصص للشبكة التي تثير جدلاً عالمياً على مستويات عدة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غوغل بريان راكوفسكي إن "الهاتفين يضمان خاصيات جديدة مفيدة أكثر، مشتقة عن غوغل، وستدعمها قوة وسرعة شبكة الجيل الخامس من الاتصالات".

ورغم أن هواتف غوغل حازت على مراجعات إيجابية من حيث الكاميرات التي جهزت بها وأيضاً الذكاء الاصطناعي، غير إنها فشلت في مقارعة هواتف أخرى تنتج حول العالم مثل سامسونغ الكورية أو هواوي الصينية أو أبل الأمريكية.

ويأتي الإعلان بعدما عانت سوق الهواتف الذكية العالمية بسبب وباء كوفيد-19، حيث انخفضت بنسبة 16 بالمئة في الفصل الثاني من 2020، بينما ينتظر البعض الاتصال بشبكة الجيل الخامس وشراء الهواتف المناسبة لها.