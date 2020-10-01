"غوغل" تطلق هاتفين ذكيين متوافقين مع تقنية الجيل الخامس

المصدر: أ ف ب

أعلنت "غوغل" الأربعاء خلال نشاط نظمته عبر الإنترنت أنها ستطلق نسختين جديدتين من هاتفها الذكي "بيكسل" تتوافقان مع تقنية الجيل الخامس، آملة في أن يؤدي ذلك إلى زيادة حصتها من السوق.

ويعتبر "بيكسل 4 إيه 5 جي" نسخة محسنة من "بيكسل 4 إيه" الذي أطلق في مطلع السنة الجارية. وسيباع الهاتف الجديد بـ 499 دولاراً اعتباراً من 15 أكتوبر في تسع دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

أما "بيكسل 5" الذي يتميز بقوة وصلابة أكبر، فسيطرح في السوق في التاريخ نفسه وفي الدول إياها بسعر يبدأ بـ 699 دولاراً.

وبإعلانها منذ الآن عن إطلاق هذين الهاتفيين الذكيين المتوافقين مع تقنية الجيل الخامس، سبقت "غوغل" منافستها "آبل" التي لم تكشف بعد عن "آيفون 5 جي".