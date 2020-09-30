"شاومي" تطرح هاتف "بوكو إكس 3" في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أطلقت شركة "شاومي" الصينية، هاتف "بوكو إكس 3" أحدث إصداراتها من هواتف "بوكو" في الإمارات.

ويتمتع الهاتف ببطارية ضخمة تصل إلى 5160 مللي أمبير وشاشة 6.67 بوصة بمعدل تحديث يصل حتى 240 هرتز، بما يوفر تجربة سريعة الاستجابة يدعمها في ذلك معالج سناب دراجون تي إم 732 جي الذي يعتبر أقوى معالج من كوالكوم فئة 700 داعم للجيل الرابع، وذلك لتوفير تقديم تجربة استخدام يومية مذهلة، وتجربة ألعاب متطورة.

وتماشيًا مع هدف سلسلة بوكو المتمثلة في إتاحة الابتكار للجميع، يوفر هاتف "إكس 3" شاشة عرض بحافة صغيرة وأبعاد 6.67 بوصة ودقة عالية FHD+ (دوت ديسبلاي)، ما يجعلها أكثر الشاشات سلاسة في الاستخدام في هذه الفئة السعرية.

ويتميز هاتف بوكو إكس 3 باستجابة أسرع بنسبة 33% من معظم الهواتف الرئيسية الموجودة حاليًا في السوق، ما يوفر تجربة مستخدم مرضية بشكل استثنائي بالإضافة إلى ميزة تنافسية ملحوظة حتى في أكثر الألعاب تعقيدًا.

وهاتف "بوكو إكس 3" متاح للشراء في لولو هايبر ماركت وعبر الإنترنت على موقع نون وأمازون الإمارات بدءًا من 29 سبتمبر الجاري.