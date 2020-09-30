"هونر" تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة "ووتش جي إس برو"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "هونر"، العلامة التجارية العاملة في مجال الهواتف الذكية عالمياً، عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة "هونر ووتش جي إس برو" HONOR Watch GS Pro.

وأعلنت العلامة عن الساعة خلال مؤتمر إيفا التقني لعام 2020 كجزء من التزام العلامة التجارية الثابت بمساعدة المستهلكين على عيش حياة ذكية وإنتاجية وصحية بكافة المقاييس.

شهدت "هونر" نمواً هائلاً في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء ومازالت مستمرة بإعادة تصميم عروضها لمواكبة احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار.

صُممت ساعة "هونر ووتش جي إس برو" لتحمّل أصعب البيئات، ويصل عمر البطارية إلى 25 يوم ومجموعة كبيرة من إمكانيات الملاحة بما في ذلك تقنية GPS المحسنة وتنبيهات الطقس.

وستجعل هذه الساعة الذكية التدريب في الهواء الطلق والسعي لتحقيق أهداف اللياقة البدنية أكثر إنتاجيةً وأناقةً.